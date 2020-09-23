中秋節｜學校搞親子柚子設計大賽　家長抱怨水平太高：想逼死誰

全港中小學將在9月29日全面恢復面授，緊接而來的便是中秋節與萬聖節，以往這兩個節日都是一些親子「勞作」比賽的熱門日子，不過在匆忙的日子內，學校也未必想增加家長和小朋友壓力，學校有關中秋的活動或者不多，但台灣的幼稚園卻一如此往繼續秉承傳統，而且作品的質素高得嚇人，有家長更抱怨部分作品把水平拉得太高，自己的「怎見人」。

（爆廢公社圖片）

台灣家庭龍貓作品 網民驚訝：「柚子呢？」

一句網友在社交平台及帖抱怨，指幼稚園舉行的中秋柚子大賽，家長的作品精緻到不得了，看了別人的作品後更感慨：「這些幼稚園家長想逼死誰，怎麼好意思拿我的出去。」

而當中的一個龍貓作品更是達「藝術品」水平，不少人更疑問到底柚子在那裡，在一連串的呼聲中，原作者亦有公開製作過程與心得，原來並非大家所想是怪獸家長所為，只是該媽媽認真對待活動，於提交前兩星期便全家一起動手創作，而能一家人共同合力是「親子作業」的本意。材料方面。基底是發泡膠製成，草是草粉而其餘則為輕黏土。

按圖看親子柚子設計大賽作品：

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萬聖節同樣瘋狂

台灣的學校也很重視萬聖節的到來，不少學校也會舉行「變裝派對」留下回憶，但台灣家長的作品不止能為派對留下美好回憶，亦能為其他小朋友留下驚嚇的陰霾，因為作品實在太逼真。

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