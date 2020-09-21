Staycation│中秋節留港玩轉2日1夜　推介8間親子主題酒店

今年中秋節與國慶連放4日，原本是出外旅遊的好時機，不過受到疫情影響，大家無法外遊，一家大細一於留港來個staycation，在酒店玩盡2日1夜，今期有不少酒店推出親子住處優惠，部分提供一系列兒童用品，亦有酒店有主題房間！

1.港島海逸君綽酒店【露台海景客房及套房住宿組合】

港島海逸君綽酒店推出非常特色的「露台海景客房及套房住宿組合」，港幣2,160元起可以入住露台海景客房或行政露台海景套房，房間最特別一定是附設的無敵海景露台連私人按摩池。Blogger港台混血小暴龍早前就入住露台海景客房，暴龍媽媽表示當時入住酒店七樓，房間並不算特別豪華，但整體乾淨大方，浴室有大浴缸，不過就沒有使用到。暴龍媽媽提到，房間的戶外露台有一個無敵海景按摩浴池，小朋友可以玩玩水，水溫是自己調節，有按摩泡泡功能，露台有遮陽/遮雨棚，即使下雨也不怕。

當時暴龍媽媽預訂了兩大一小房間，連稅價格大約是$2800包兩大一小的早餐，更加可以於貴賓閣享用下午茶及黃昏雞尾酒輕食。於2021年6月30日或之前透過訂房部預訂及入住更額外享有每日港幣300元餐飲信用額，可以透過room service叫晚餐，食物質素也不錯。

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2. 馬哥孛羅香港酒店 【PICCOLO住宿計劃】

馬哥孛羅香港酒店推出「PICCOLO住宿計劃」，房價約為$1,150，可供2大2小入住，暴龍媽媽早前曾入住，她表示房間的兒童用品非常齊全，從沐浴用品、牙刷牙膏到拖鞋、浴袍，甚至是兒童枕頭都有，爸爸媽媽就可以不用帶太多小朋友物品。酒店更特設一間海盜主題房，小朋友可以和爸爸媽媽去變裝拍照。除此之外，酒店還可以免費玩Switch，亦有電影放映室，播放Netflix所有電影。套票亦包括每日自助早餐 (每房最多可供2位大人及2位12歲或以下小朋友享用)

另外，每次入住可獲贈美國冒險樂園遊戲代幣100枚，可以到附近海港城的分店使用，亦可以其後再用。而目前泳池已經重新開放，酒店游泳池備有多款色彩繽紛的大型水泡浮床，小朋友和爸爸媽媽可以一起捉緊夏天的尾巴！暴龍媽媽提醒，天星小輪碼頭就在酒店隔壁，可以和小朋友搭乘天星小輪來個維港游呢！

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3.數碼港艾美酒店 【家庭童樂套票 Discover Together Family package】

數碼港艾美酒店推出「家庭童樂套票 Discover Together Family package」，房價每晚由$1,620-$3,720 起，暴龍媽媽在7月初曾入住此酒店，她表示當時他們入住的海景客房面對著超級無敵海景。房間還有為小朋友準備的桌椅、帳篷、玩具，連小朋友拖鞋、牙刷牙膏、沐浴用品酒店也都全部準備好，絕對親子友善。套票更包括2大1小自助早餐。

而酒店外有一塊大大的草地，適合帶單車或滑板車讓小朋友玩耍，亦可以到附近的數碼港海濱公園散步，雖然套票不包括晚餐，不過酒店附近有數碼港商場，亦有不少餐廳可供選擇。

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4.帝京酒店 【玩轉桌上遊戲住宿之旅、「食、住、歎」住宿優惠】

帝京酒店推出「玩轉桌上遊戲住宿之旅、「食、住、歎」住宿優惠」兩個親子住宿計劃，其中「玩轉桌上遊戲住宿之旅」每房每晚港幣$1,250起，價錢包括入住帝京酒店豪華尊貴親子客房一晚、房間提供桌上遊戲 (包括狼人殺、5秒定律、搖滾巨塔、猜猜畫畫、層層疊及扭扭樂)、免費小食拼盤 (4位用)、免費晚餐餐盒 (4位用)、客房內免費觀賞任何收費電影頻道等等。

而「「食、住、歎」住宿優惠」則每房每晚港幣$1,350起，價錢包括入住帝京酒店豪華尊貴親子客房一晚、與家人盡情於房內任玩任天堂switch遊戲機、於帝京軒享用中式晚市套餐(四位用)、客房內免費觀賞任何收費電影頻道等等。

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5. 挪亞方舟度假酒店 【糖果派對主題客房住宿套票、家庭樂繽紛主題客房住宿套票】

挪亞方舟度假酒店一向很受家庭客歡迎，最近推出「糖果派對主題客房住宿套票、家庭樂繽紛主題客房住宿套票」兩個住宿計劃，「糖果派對主題客房住宿套票」一晚住宿由HK$1,206起，包括1晚所選主題之特級豪華客房住宿、免費享用輕盈早餐(退房日)、免費豐盛閣海景下午茶、免費棒棒糖乙份等等。而「家庭樂繽紛主題客房住宿套票」一晚住宿由HK$1,382起，包括1晚所選主題之特級豪華客房住宿、免費享用輕盈早餐(退房日)、免費享用酒店大堂遊戲設施、免費借用桌上遊戲、免費享用小食套餐、免費參加啤啤熊之友製作室等等。

酒店提供四大特色主題房間，分別為糖果派對 (全新登場)、叢林動物派對、宇宙漫遊記及消防小英雄，可以按照小朋友喜好入住主題房間。

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6. 香港迪士尼樂園酒店 【迪士尼住宿餐飲優惠套票】

香港迪士尼樂園酒店推出「迪士尼住宿餐飲優惠套票」，套票需要透過 KKday 購買，套票包括入住香港迪士尼樂園酒店，可供2位成人加2位12歲以下兒童入住標準客房住宿1晚 ，每間客房亦享有港幣$400元餐飲消費金額，可於入住期間中午12時後在晶荷軒 (Crystal Lotus) 使用，套票價錢為HKD 1,418 起 。

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7. 黃金海岸酒店 【「團圓歡聚」住宿計劃】

黃金海岸酒店趁著中秋節推出「團圓歡聚」住宿計劃，房價由HK$1,180起，優惠包括豪華海景客房住宿一晚、2位成人及1位小童早餐、每位小童獲贈迎賓禮品乙份 (每次入住計算)、免費享用房內迷你酒吧 (每次入住計算)、晚間於戶外草地暢玩遊戲、半價暢玩黃金海岸飛天鋼索及兒童小火車等等。

如果家中有不止一位小朋友，可以額外加HK$350/位，即可同樣享早餐、迎賓禮品及暢玩戶外遊戲。推廣期由 30-09-2020 至 04-10-2020。入住的小朋友可獲贈特別禮品，晚上更可到酒店的戶外草地，玩不同趣味遊戲。

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8. 海洋公園萬豪酒店 【優哉游哉『港 • 住 • 食』住宿計劃、Delish Eatcation Room Package 優惠 】

海洋公園早前宣布重開，海洋公園萬豪酒店亦隨即推出親子住宿套票。「優哉游哉『港 • 住 • 食』住宿計劃」優惠期至2020年11月30日，住宿計劃價格為每晚房價 $1,998起，包豪華客房住宿一晚、海洋公園成人入場門票兩張及小童入場門票一張、兩位成人及一位小童自助早餐，以總值港幣$1,000的及餐飲現金券。

「Delish Eatcation Room Package 優惠 」包一晚 Deluxe Room 住宿、Marina Kitchen 雙人自助午餐，每晚房價 HK$1,250起，而包自助晚餐套票價錢則為 HK$1,820起，優惠由即日起至 2020 年 10 月 30 日。

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