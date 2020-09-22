Frozen夢幻特展設10大主題區　大玩VR、幻彩光影感受四大魔法

風靡全球大人和小朋友的迪士尼動畫《魔雪奇緣》，經典角色和夢幻魔法即將來到香港！《Frozen夢幻特展》先後在台北、韓國和上海舉行，更在11月中在本港設置18,000呎魔幻世界，在9月23日率先推出早鳥預售優惠，準備開啟一段魔法冒險！ （圖片由機構提供）

阿德爾女王加冕

是次展覽以全新造型登場的愛莎女王及安娜公主的「阿德爾女王加冕」，配上高科技體感互動感應、音效及光影特效，還原電影多個經典場景：華麗經典的「阿德爾城堡」、動人邂逅的「浪漫鐘樓」、唯美的「冰雪世界」、「精靈山谷」、巨石陣、「魔法森林」和「冰晶森林」。

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《富衛保險主要贊助：Frozen 夢幻特展》 香港站於 9 月 2 3 日 特別推出早鳥預售優惠，憑門票可即場免費化身畫匠體驗互動親子繪畫，創作出獨一無二的畫作，更可印刷出來永久保存需另收費 )。

《富衛保險主要贊助：Frozen夢幻特展》香港站

日期：2020年11月17日至2021年2月28日

時間：每次體驗時間約90分鐘

(星期一至五) 下午12時30分至晚上8時30分

(星期六日及公眾假期) 上午10時30分至晚上8時30分

地點：將軍澳中心G35

早鳥優惠：

早鳥優惠日期：2020年9月23日上午10時至10月19日 (只限3萬名額）

門票：（特惠票）$138，原價$178；（成人票）$138，原價$198

2歲小童免費入場。

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