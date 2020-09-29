泰國升學｜國際學校質素分三級　移民顧問：唔建議按等級揀學校

近年泰國發展一日千里，港人不再只視它為退休移民之選，愈來愈多年輕一代移居泰國，甚至讓小朋友接受泰國教育，港人John Ho早年移居清遘，與泰籍妻子育有一個孩子，開設「入贅清邁」FB專頁分享當地生活和移民心得，今次便向大家分享升學資訊。

港人John與泰籍妻子定居清邁，並開設「入贅清邁」FB專頁分享日常。（圖片由受訪者提供）

港人多揀國際學校

泰制學校分為公立和私立，國際學校則採用英制和美制為主，分佈曼谷和清邁兩個城市。泰國實行九年免費教育，泰籍國民子女報讀公立學校可免學費，但John指出港人一般不會選擇公校。

公校只准泰籍的子女入讀，但是John補充：「香港人就算有泰國國籍正常情況之下都唔報讀公立中小學，除非真係冇錢要用九年免費教育，或者嗰啲學校唔收。」

泰國的國際學校自負盈虧，學費相差甚遠，但仍遠比香港便宜，John提醒，清邁國際學校的老師人工不太高，流失率比較快，望子成龍、對師資質素有要求的家長，未必會滿意清邁的國際學校，但曼谷則另作別論。

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揀學校最緊要親自考察

泰國有超過150間國際學校，當中有國際享負盛名的貴族學校，亦有主要招募本地學生的小型學校，還各有特色，香港家長要為子女找學校一點也不容易，如果想找一些信譽良好的亦可參考以下認證制度：

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不過John不建議大家只按這些分級和認證去揀學校：「小朋友鍾唔鍾意間學校，家長鍾唔鍾意校風，呢啲嘢親自過嚟睇過，感受下會比較好。」

泰國教育氛圍較舒適，講到小朋友學業成績，John指出泰國家長普遍不像香港家長般著緊，不過也有補習和課外活動；德育和尊師重道這方面，傳統泰國家長都會在意，他又認為子女教育最重要不是學校制度和質素。

個人認為學校制度、質素只係佔兒女教育一小部份。環境、學生背景、家長有冇時間同小朋友一齊，呢啲都係重要因素。所以唔喜歡比較香港同泰國學校邊度好啲——呢啲嘢好主觀。 「入贅清邁」創辦人John

熱門的泰國國際學校師資不俗，學費相對便宜，可謂性價比高的升學之選。（bkkprep.ac.th）

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