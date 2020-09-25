移民英國｜更新LOTR酌情入境安排　港人可「三代同堂」提前移英

BNO持有人及其近親以「5+1」（英國居留最長5年，之後申請定居1年）途經入籍英國申請明年1月1日才正式生效，但在入籍新簽證開放申請前，英國亦有酌情入境Leave Outside the Rules (LOTR）安排，讓BNO持有人及其近親可提前入境。 從7月22日英國內政部正式將新簽證申請條件列入政府網站上，一直都有更新資料，到周二（9月22日）更加清晰地列明若港人以LOTR身份入境及已入境英國後申請新簽證入籍之安排，讓以BNO入籍英國的話題又再次在城中炒得熱烘烘。 【編按：作者為寄生英國香港人】

今次英國內政部對於LOTR的更新確實為持BNO準備移民英國，或已身在英國準備明年一月以新簽證申請入籍既港人提供了方便門，加快移民的步伐。但個人覺得LOTR未必會令更多人考慮申請移民，相信大家都係度等待英國十月公布BNO入籍申請的詳細資料，因為之前只公布入籍門檻，而最重要的申請費用、經濟證明實則幾多錢等等都未公佈，所謂LOTR只不過給予港人多個選擇，可以早點過英國做準備，相信會吸引到部分人，但估計都為數不多。

過去持BNO入境英國只可以旅客（visitor）身份入境，簽證有效期限六個月，其間不能享有居住（Right to live)、工作（work）以及長期讀書（Long-Term Study）之權利，因此之前有持BNO入境人仕被拒絕以LOTR作入境處理的事件發生。今次英國更新了以LOTR入境及之後申請入籍之條件及手續，應該可以解決不少申請者想以LOTR提前入境的問題。

點圖查看以LOTR身份入境英國最新安排：

點圖查看以LOTR身份入境英國必須有以下証明：

另外，亦建議申請人及其近親應以家庭為單位入境，並需提供與申請者之關係證明：

至於持BNO人仕已在英國的安排如下：

適用於以下兩類人仕：

新簽證申請於明年正式生效前已在入境時獲批LOTR之申請者，可於英國境內遞交新簽證申請表格。

若以其他入境簽証逗留英國之人仕，其簽證於明年一月一日前到期，但又想繼續留在英國至明年申請新簽證，則可採用以下途徑：

1. 延長現有之入境簽證

2. 轉至另一種簽證，可於英國境內遞交申請

3. 離境英國再以LOTR身份入境

4. 於英國境內申請為期六個月之LOTR

以上四項申請需要附合所需途徑之要求及付上申請費用，但就可享有NHS醫療服務。

疫情提供相應措施

另外，英國內政部亦提供了因疫情影響或延誤申請手續之安排。若因疫情以致明年一月一日新簽證申請生效前還未確認LOTR之申請，英國內政部會退回任何申請費用。

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