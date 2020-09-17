【移民泰國】疫情滯留清邁後索性移民　髮型師感悟終做「真爸爸」

肺炎疫情改變了許多人的生活，甚至成為有些人離開香港的原因？ 今年一月，80後髮型師Adam與家人到泰國清邁旅遊，因疫情關係滯留當地，很快他便索性租屋、申請泰國身份證、為仔女報讀國際學校，舉家移民泰國——到底清邁有什麼吸引力，讓他這般「即興移民」？

Adam一家現居清邁，大仔Abram和細女Abia已入讀泰國的國際學校，每天享受多姿多采的生活！（圖片由受訪者提供）

「下？咁突然？有冇諗清楚？」

大約是被Adam不羈的鬍鬚佔了個先入為主，或是被他爬滿紋身的雙臂迷得眼花繚亂，聽到如此即興的移民故事，筆者一方面佩服他的瀟灑，另一方面又為他5歲和3歲的仔女抹一額汗——這個爸爸是否有點玩世不恭，竟突然移民到被認為教育和治安水平一般的泰國？

Adam憶述今年農曆新年與家人到清邁玩五日，到第四日時香港疫情爆發，「當時強烈唔想仔女搭飛機，為一家安全就決定留低睇下遲啲疫情緩和再返香港。」他本來有移民沖繩的念頭，但外國人在日本做髮型師有一定難度；相反他是港泰混血兒，較易取得泰國身份和在當地開髮型屋，維持原本生計，加上清邁有幾間出名的國際學校，便索性移民泰國。

因應疫情，泰國政府為滯留的外國人自動延期居留，Adam經簽證公司申請泰國身份證和護照，又為太太申請姻親簽證（無泰國籍），條件是坐一年移民監。Adam認為當地簽證公司費用合理，過程又快：「其實好多私營商業機構係同政府部門緊密合作……『聽講』可以直接畀錢入境處櫃檯職員，我哋幫襯簽證公司，佢直頭帶我哋入入境處staff only 入面做手續。」

雖然媽媽是泰國人，但Adam在香港土生土長，今年才第一次踏足清邁，他和很多人一樣，本身以為清邁比曼谷落後，但住了一段時間就發現清邁是泰國第二大重點發展地區，著重文創圈，有大型商場，亦有偏遠山區小鎮，當地生活開支少但質素不會差過香港，治安、醫療和教育都令人滿意。

好多香港人特登嚟泰國驗身、做手術，清邁幾間私營醫院都好完善，而呢度都好多外國家庭，因為呢度嘅大學前教育係高水準但生活費好平，而喺清邁國際學校去外國名牌大學都比較易。 移泰港爸Adam

Adam為仔女報讀泰國TOP 5之一的國際學校Panyaden，它採用英制框架和Play Based Learning，學校信奉佛教，主要用竹搭建，小朋友要常常接觸大自然，親身耕田，學習氣氛較愉快和輕鬆。

在清邁做「真爸爸」

這家人移民清邁看似即興，其實有跡可尋。Adam在香港開髮型屋，自家生產髮蠟和咖啡，太太則是時裝設計畢業，閒時賣有機蛋糕，帶著藝術家氣質的他們對育兒有自己一套想法。「大仔喺香港西貢一直都係讀華德福學校，希望佢返學校開心，唔想過早催谷佢腦部發展，想佢冇框架限制思想。」

華德福教育反對催谷兒童，讓小孩接觸大自然和動手實踐，從而發展創意、藝術才能和社會技能。因此對於大仔而言，泰國就像個更大更好玩的華德福校園，常常跟爸媽和妹妹到處遊玩：小型賽車場、大象保育園區、孤兒院……當然還會上國際學校和課外活動班，認識各種昆蟲、用植物汁液畫畫、學習播種耕田等等……

即睇Adam一家清邁生活

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仔女好鍾意泰國，鍾意食泰國嘢，而家都慣咗生活喺度，囝囝間唔時會話想見香港啲女朋友。 移泰港爸Adam

不過囝囝在泰國也人緣極佳，除了有很多住在曼谷的表弟表姐，還結識一班俄羅斯、日本和國內的朋友仔，輕易融入新環境，「阿仔喺呢度課外活動都識左對日本姊妹，話要同人哋結婚。」Adam補充。

搬到清邁後，Adam生活有很大轉變，尤其與家人相處時間增加不少。「以前喺香港早上送完仔女返學之後，返工剪到晚上11點，冇得一齊食晚飯沖涼瞓覺，只可以FaceTime，一星期得一日放假陪佢哋……而家疫情畀到個好好機會我做個『真爸爸』，工人都冇請，呢段時間好珍貴，感恩。」Adam在清邁開了間髮型屋，鋪租便宜，但仔女放學多活動，便索性有客人預約才回去工作。

每星期仔女都會有啲嘢唔同咗，大得好快，而家會同佢哋一齊玩課外活動，其實我都好想踢波玩Lanna傳統鼓，每一日相處都係難忘。 移泰港爸Adam

泰國生活最貴是學費？！

Adam強調清邁生活費平但質素不低，目前他們一家租住1,000呎兩房兩廁的單層平房，月租10,000泰銖（約2,480港幣），離學校五分鐘車程；Adam又用350萬泰銖（約87萬港幣）買了同屋苑兩層高舊屋，面積1,800呎，現在等待翻新後入住。

Adam一家在清邁的屋子（圖片由受訪者提供）

「清邁都好安全，治安比曼谷好，本身食住成本低，個個都有車有電單車，間屋又大，本地人每日可以用好少錢，都唔洗好似香港咁生活迫人挺而走險。」他補充，大型連鎖超市Rimping（類似香港citysuper）的日本食物會貼近香港價，而清邁最貴是國際學校學費，兩個小孩每學期合付20萬泰銖（約5萬港幣）。

泰國人偏向友善，即使不認識你也會微笑點頭，當然如果你會講泰文便相處更融洽，原本不會泰文的Adam移居清邁八個月，已能說三成泰文，能與當地人基本交流，不過他提醒大家要接受泰國人會有錯漏：「香港本身做嘢快狠準，清邁人好慢，點都會有小小錯漏，要接受同畀耐性畀機會佢哋改正。」

在很多人眼中，清邁生活水平也許不及香港，但其實泰國近年發展迅速，愈來愈多人視為移民樂土，尤其像Adam這種不想孩子困在摩天大廈，而希望他們在叢林自由遨翔的父母。

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