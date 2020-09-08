移民日本︱港媽一家四口花20萬定居福岡　最接受唔到日本人太禮讓

香港人都愛去日本旅遊，但要移民日本又是甚麼體驗？ 育有一對子女的港媽Mina和丈夫一樣不懂日文，上年因緣際會移居日本福岡，原來移民手續和生活比大家想像中輕鬆得多！

福岡位於日本九州，全市人口158萬，是日本人口第四大城市。（FB@福岡タワー｜FUKUOKA TOWER）

日本福岡最大賣點：人少物價低

Mina原本在香港任職醫護，同是港人的丈夫是自僱人士，現時子女分別是3歲和2歲。一家真正辦理簽證是在2019年5月，正正因為太多香港因素，而考慮移居日本福岡。

揀日本都係巧合，因認識日本朋友一齊合伙公司就決定離開，而福岡比起大阪、東京的確舒適好多，人流唔多，本地日本人會較多，唔似其他城市已經好多外國人。

她指出，福岡就像一個小區，雖不算大城市但交通方便，駕車到其他城市也很快到達，物價和樓價也較低。

以Mina現居的房子為例，她們一家四口租住一戶建兩層高的房屋，月租約港幣$7,000，駕車到市區也只是15分鐘，非常方便。她又補充，福岡生活費不貴，與香港差不多，有時候甚至更便宜，例如停車場泊車每小時100-200円（約港幣$7-14），過夜泊車費也只是500-800円（約港幣$35-56）。Mina認為最貴是買日用品和食物，因為很多人喜歡留在家，這方面的支出相對較多，幸好持簽證的外地人都得到日本政府的補貼和福利。

日本國民福利數一數二，但稅金和醫療保險自然也不低，像Mina雖是以經營管理簽證移居福岡，從申請流程到租屋生活費只花了20-25萬港幣，但一樣要交稅和加入健保制度。

無得用BB車！小朋友喜歡日本居然是因為…

很多人都擔心小朋友難適應新環境，Mina則表示小朋友的適應和學習能力比你想像中強，因此學日文也難不到一對仔女。

「明顯小朋友超鍾意日本，佢哋喺香港會問：『點解公園咁細同咁污糟？』」Mina又指大仔最愛日本公園的沙池，常常跟其他小朋友玩到渾身都是沙泥，起初她怕污糟，但看見其他媽媽都沒有阻止，也由得小朋友玩。她認為香港的媽媽對小朋友諸多限制，但日本媽媽卻會放心讓小朋友去試去玩，因為日本人互相尊重，不會投以奇怪目光。

大部分日本人都很友善，尤其Mina鄰居知道她們日文水平一般，便用最簡單的日文交流，慢慢更會用英文跟她聊天和教她日文。也許香港人講求效率、不拘小節，Mina認為香港和日本最大分別是禮貌：「喺日本自己變得好有禮貌，可以話收埋自己性格，亦可以話慢慢改變自己性格，放慢腳步。」

Mina最喜歡日本舒適生活步伐，以及日本人有禮、一視同仁的態度，她笑言「有時候就太禮讓了！」日本人最怕麻煩到別人，所以在日本地鐵和人多的地方都不會用BB車，加上人多地方不適合幼兒遊玩，他們盡量不會帶上。

說到歧視問題，Mina坦言日本老一輩難免有排外心態，一知道不是日本人，便會用奇異目光打量著她。

但這些小狀況實在無可避免，Mina只得做好自己，努力學習日語和融入當地文化。

如果要去成為別人的一分子就要改變自己，接受不到改變就不要移民 Mina

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