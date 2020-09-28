香港10年全球樓價最高！如何用萬一蚊將200呎樓變出超強收納蝸居?

根據調查機構Demographia最新發表的調查報告顯示，香港連續10年成為樓價最難負擔城市榜首，顯示香港樓價中位數為704萬元，而家庭入息中位數為33.8萬元。若家庭息中位數計算，即港人為上樓要不吃不喝20.8年。



樓價持續高企，實在令人難以負擔，想擁有自己的私人空間，不買樓的話可以選擇租樓。2人1狗租住在200呎蝸居，怎樣靠自己只用了11,000蚊簡單裝修，把單位改造成收納度高，且具文青簡約風的溫馨小家呢？看看以下的實例和貼士，學會增加家居的收納度！

Kaki認為就算居住空間細，也可以透過有限資金提高生活質素，她更在自己的Youtube頻道分享蝸居改裝成果，得到網民大讚聰明又有心思！（受訪者提供）

雖然香港的租金也不便宜，預算少的話也只能租住蝸居，但呎數並不代表一切！Kaki本與另一半及其家人同住，但2人因想有更多私人空間，所以決定搬出來住。第一次租樓，Kaki選擇了一間小套房，2人與1隻小狗同住，單位面積約200呎，租金約$8,000。

香港人太著重錢，很多香港人也忽略自己的生活質素和生活空間。 受訪者Kaki

單位原本的裝修單調，空無一物，而且單位面積不大，Kaki的預算也較少，因此靠自己親自裝修，以超省錢的方法把單位改裝成收納度超高，並帶文青簡約風的溫馨小家！其後，她更在自己的Youtube頻道分享自己的蝸居改裝成果，獲得網民大讚聰明又有心思！

▼▼▼按下圖看受訪者Kaki蝸居裝修後的成果▼▼▼

雖然Kaki所住的蝸居面積只有200呎，但經過自己悉心裝修後，收納度大增，客廳空間感足夠。（受訪者提供）

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在香港生活已經很痛苦，但空間細不代表要放棄，也可以動動腦筋用有限的資源和資金去提高生活質素。 受訪者Kaki

裝修省錢秘訣

秘訣1：自己設計+裝修 第一步要畫家居平面圖

不是大裝修的話，可以自己落力設計和裝修，省卻設計和師傅費用。上網找家居設計作參考，Kaki指自己也是「裝修初哥」，邊學邊做。她又指設計的第一步是要畫出家居平面圖，清楚知道每個區域的尺寸，方便計劃傢俬的擺位，以免出錯。

秘訣2：網上購買2手傢俬省錢又環保

Kaki指家中不少傢俬都是在網上2手平台購入的，為她省下不少金錢！她以$200購入4個地台，連運費也只不過是$300，購買全新的話起碼需要過千元。另外，她亦以$100購入一個新淨的小儲櫃，自己買木板和混輪，改裝成移動式的廚房小煮菜枱，成本不過$200。其他家品如電視機及流動掛架都是買2手貨，連油漆也是以便宜的價格購入別人用剩的，可謂「終極慳家」。

▼▼▼按下圖看裝修省錢貼士▼▼▼

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▼▼▼按下圖看受訪者Kaki的蝸居超省錢裝修示範▼▼▼

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家居省位收納秘訣

秘訣1：增加儲物空間 減少家居壓迫感

由於家居面積不大，所以要更善用每一寸空間。想製造更多收納空間，可以利用地台、收納箱和櫃，把物件盡量收納好，減少家居壓迫感。Kaki的蝸居裡，客廳位置不大，放不下梳化，她靈活變通，利用4個地台改裝成梳化，上面鋪上豆袋和毛毯，成為一個實用又美觀的休息空間，同時能增加儲物空間。

秘訣2：向上發展 牆櫃和置物架是超強收納好物

可以利用牆壁，裝上牆櫃或置物架，能擺放更多物件。又可以選用高架床或油壓床，增加床下儲物空間。

秘訣3：斷捨離 減少雜物

身為舞蹈員的Kaki，擁有很多衣服，經過斷捨離後，2人共用一個衣櫃。同時，Kaki使用體積較小的傢俱，例如捨棄大餐桌，改用省位的吧台和高椅，並設於窗邊，令客廳空間感更大。

▼▼▼按下圖看家居省位收納貼士▼▼▼

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▼▼▼按下圖看受訪者Kaki的蝸居省位收納示範▼▼▼

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簡約文青風家居佈置秘訣

雖然蝸居面積不大，但勝在可以建立自己的「安樂蝸」，透過裝修把家居改成有格調又舒適的家。Kaki指自己喜歡簡約文青的風格，選擇適合的家居主色非常重要，家品和牆色需要配色，方能令感覺一致。若想突出某些物品，可以選擇對比色。同時，利用掛牆畫布或配飾遮蓋及改變原來的風格，選擇美觀的家品及收納箱收納物品，可令家居觀感整齊又簡約。

▼▼▼按下圖看簡約文青風家居佈置貼士▼▼▼

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