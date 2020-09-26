Staycation│一家四口住船屋　10個帶BB入住的貼心分享｜失敗媽媽

無法出境外遊，我們一家原本慶祝7年結婚紀念日的三天旅程改為在船屋在香港仔海上渡過。孩子扮船長，幻想自己航海一里又一里，一家四口吃吃水上艇仔粉、到船屋嘅天台玩水燒烤、玩玩棋和吹泡泡、在天台看日出日落，三天中陳皮就只上上落落跑跑跳跳都已經放足電了！ （圖片由失敗媽媽提供）

這次預訂Holimood的日式船屋的確是很特別的體驗，但其實暈船浪的爸爸不太享受，而且二人世界的時間的確少得可憐，最開心的還是大仔陳皮。媽媽我覺得還好，是一個不錯的私人親子時間，而且船屋的設計和景色也很療愈，難得又可以讓爸爸體驗一下全天困獸鬥！（平日在家爸爸忍受不了可以走去返工或者下樓，又或是叫長老幫忙，在船屋無法叫救命了，不斷就是聽到陳皮大叫爸爸爸爸爸爸爸爸……）

「陳皮，你最喜歡這間日式船屋什麼地方？」

陳皮評論： 「媽媽，這架船屋太好了！一開船屋廚房個櫃桶就搵到叉，好整齊！！唔駛我係咁摷摷摷搵極都搵唔到。」（乘機投訴媽媽平日屋企廚房太亂？）

「仲有間船屋竟然有象棋玩，太好了」（10幾蚊象棋，不如媽媽買一副在家給你玩個夠。）

+ 4 + 4 + 4

這次的日式船屋之旅，很多家長聽到也很感興趣！但其實跟嬰幼兒出發，要注意的事情也不少，在此跟大家分享一下：

+ 4 + 4 + 4

1. 船上有bb床，但沒有bb high chair，進食有需要時要自備。

2. 船也有輕微搖晃，暈船浪者要注意。但我覺得還可以，陳皮一覺到天明。

3. 準備足夠的食物和乾糧，可以存放雪櫃，船上想叫外賣/食物只能叫艇仔粉（10am-4pm），他會開船過來在我們面前煮，不貴也挺好吃的。除非駁舢板3分鐘去返鴨脷洲或者香港仔光顧餐廳或超市。

艇仔粉。

4. 船上的環境不是完全kids friendly設計，例如樓梯位置、觀景台位置也有一定風險，需要看管好嬰幼兒，不要任由他自己跑上跑落不管。

5. 船上有幾間房間和廁所，可以十多人上船，幾個家庭一起去會更便宜，但注意房間與房間之間隔音比較差，孩子們如果睡眠時間不一樣應該挺受影響。

6. 我們有把嬰兒監視器也帶上船，方便孩子睡了後，我們二人世界上船上露台時，也能不時看看孩子的狀況。

要注意樓梯。

7. 年紀小的嬰幼兒大都有認床問題，事實上在船上過夜會較辛苦，而且餐具碗碟要自行清理好，走前地方也要盡量還原，家長自行考量，一家大細去沒想像中的舒適和浪漫。

8. 價錢不便宜，所以我們是慶祝特別日子才捨得去呢，我們是早前暑假有優惠時預訂的，而且他們沒有算兩位孩子的人頭費。

9. 我們中間有半天還去了港島遊，去了陳皮很想去的半山扶手電梯和大館，簡直「攞苦嚟辛」。

10. 船屋馬桶設計不能放廁紙，淤塞的話要賠錢呀！

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現育有兩子。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】