海洋公園特別優惠　呢啲日子生日即免費入場　入園隨時1蚊都唔使

因應疫情停開近兩個月的海洋公園於上周五（18日）正式重開，不少媽媽立即預約入場與孩子盡興一番。園方素來有「港人生日免費入場」政策，但只限於生日當天。現時推出特別優惠，於閉園期間生日的人，仍可於今年12月31日前其中一日免費入場，一家三口入園隨時1蚊都唔使！

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港人生日免費入場

海洋公園向來有「港人生日免費入場」政策，只需於海洋公園票務部出示香港身份證明文件或香港出生證明書，便可於生日當天日間免費遊覽海洋公園。受疫情影響，園方今年先後兩次閉園。上周五（18日）重開後，園方推出特別優惠，於公園暫停開放期間 （即2020年1月26日至6月12日及2020年7月14日至9月17日）未曾享用生日優惠的遊客，可於公園開放後至2020年12月31日或之前親臨海洋公園票務處，出示有效的香港身份證明文件或香港出生證明書，換領當日入場票，而到今天（25日)為止，10月8日前所有周六、日及公眾假期已滿額。

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所有訪客均須提前於網上預約到訪日期，如訪客沒有預約，園方將未能接待。海洋公園網上系統會於每天下午5:00開放未來14天的名額供訪客預約，成功登記後，系統將即時顯示載有預約二維碼的確認訊息，訪客亦會收到相關確認電郵，入園時須同時出示預約二維碼及登記之門票或智紛全年入場證。

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六五折港人限定優惠

海洋公園亦於早前宣佈，同時推出兩個港人限定推廣優惠。由即日至12月31日，香港居民可以六五折，即港幣320元購買成人標準入場門票，並獲贈總值港幣100元之園內消費電子現金券；小童標準入場門票售港幣160元，可獲贈港幣50元之園內消費電子現金券。

另外，園方推出全新港人限定無限次入場證，以港幣498元之成人入場證、港幣 398元之學生入場證，以及港幣 249元之小童（3至11歲）入場證，於2020年10月1日至2021年3月31日期間可不限次數到訪公園。公園將按照政府防疫指引，調整及管理客容量，以確保所有訪客保持安全社交距離。

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