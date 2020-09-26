媽媽必掃｜童裝玩具限定減價　Adidas買一送一玩具反斗城低至半價

隨著疫情放緩，大家消費的意慾亦有所增加，加上孩子陸續復課，各大品牌亦推出限時減價吸客。Adidas Outlet推出指定童裝買一送一優惠；玩具反斗城及友和亦有限時玩具激減，即睇有什麼必掃精選！

Adidas Outlet 買一送一

隨著孩子開始分階段復課，adidas特意推出「READY FOR SCHOOL」期間限定優惠。由即日起至9月30日期間，在網店及指定adidas Outlet購買指定童裝貨品即可享買一送一優惠。優惠除了包括多款adidas經典款式，亦有迪士尼聯乘產品。

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優惠日期：即日至9月30日

指定adidas Outlet：

東涌東薈城GF, G06-10及L1, 108

杏花村杏花新城118-119號舖

玩具反斗城 低至半價

新一輪幼兒班面試即將開始，玩具”反”斗城推出學前玩具優惠，包括Mega Bloks、Vtech、Peppa Pig、Pinkfong、Thomas & Friends及Crayola 等大熱玩具品牌。其中不少款式可助幼兒開發腦力，提升他們的學前發展。除了低至半價的折扣外，於網店購物滿$499更可享免費送貨。

優惠日期：即日至2020年9月28日

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友和YOHO 網店減價

友和網店正進行減價，產品包括不少兒童用品，如各式玩具等，但至六折，VIP會員更有折上折優惠。網購滿 $1000 即可免運費送貨上門；網購滿 $400 即可免運費於超過2000個提貨點取貨；觀塘及長沙灣門市自取免運費。

實惠 會員購物日

Pricerite實惠會員購物日於即日至9月28日舉行，折扣產品包括傢俬、家品、家電、食物等。會員於全線分店及網店可享優惠價額外85折，於傢俬部購物更可享現金回贈高達$1,000。