【移民美國】移居加州7年媽媽分享　買餸平公園多嘢玩學校唔催谷

自英國公布允許擁有英國國民海外護照BNO身份的港人，明年1月起，可申請最長一次過居留5年，期間可以工作或讀書，以及可攜同家屬前往英國，居留滿6年可以申請入籍。此舉令更多人考慮到其他地方生活，而除了英國，美國亦是不少家長的選擇，來了美國加州７年的媽媽Almans將會和大家分享在當地生活的細節。 （圖片由受訪者提供）

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美國醫療一定要買保險

Almans指在美國看醫生的價錢是很貴很貴，基本上是一定要買靠保險，如果是低收入人士，則有措施資助部分醫療保險開支。以傷風、感冒這類小病是說，看醫生是不會開藥的，都是叫你多喝檸檬水，多休息；大病就「逐樣計」，藥物、住院、診部等等，因此保險便派上用場。

住在加洲的Almans亦試過在當地叫白車，雖然速度是真的驚人，在掛斷電話後很快便到達，但同樣是收費不菲，當時Almans的老爺因跌倒弄傷頭部，於是打「911」求助，最後叫車的費用連檢查治療都要接近兩萬港元，所以為甚麼美國的醫療保險這麼重要。

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學校分LEVEL 著重體驗式學習

美國的小學和中學階段共12年，學童約於6歳時開始入讀小學 (elementary school)。,然後便是初中 (middle school) 以及高中 (high school)，學生完成 12 年級 (Grade 12) 後 就可從高中畢業。如果讀政府學校，是不用學費、書簿費，但如果要讀其他國際學校、私校，學費則和和香港相若。

Almans的女兒藍藍即將升讀二年級，就讀美國私校，而當地學校亦有分Level，即類似香港的「banding」，Level愈高亦會愈多功課，程度更深。因此想為小朋友爭取入高Level的學校，便要在選擇居住地前留意是屬於同一個校區，有時一街之隔的學校質素已是差天共地！

相比起香港節奏快速的教學模式，美國的教學主張「慢慢嚟」，例如當地可能三年班才開始學乘數，課程設計上沒有需要死記的地方，時間表亦有預留每日出外活動的課堂，即使小學低班亦有藍球隊、足球隊、樂團等可以參與。最特別的是不少學校定期會舉辦類似「Fundraising」的活動，籌款只是次要目的，只要是讓一大班小朋友合力去完成指定目標，在沒有競爭下去達成一件事。

在職父母需為小朋友報課後班？

Almans指雖然讀當地政府學校不用學費，但要留意的是他們的上課時間很短，可能是上午８時到校，下午2至3點左右便放學，因此一些父母都需要工作的家庭，便會為小朋友報一些課後班（after school program），這些課後班的服務一般公立學校會有提供，價錢相對便宜，但名額有限，通常一個月100美元左右；而選擇私營的課後班，雖然會有職員幫你接送放學後的小朋友，但價錢則較貴，一個月約500美元。

日常生活開支與家庭娛樂

在交通方面，居住在加州的Almans直言只有自駕這一個選擇，巴士班次少，錯過一班便要等約一小時，幸好當地入油比香港便宜一大截，油價長時間維持在2美元或多一點的價格，因此不會大太負擔。至於買餸方面，也是十分化算，當地人因沒有香港般方便，街市、超市總在附近，因此會習慣一買便是一星期的份量。

以牛肉為例，買一大盒當地生產的肉質「靚」的，都是十幾美元，五磅雞翼也是16美元左右；而盛產水果的加州，加上政府對農業的補貼，令當地水果價格十分親民，一束約七至八條的大香蕉只是約個幾美金。

美國的家庭生活十分簡單，勝在有很多大型公園、很多美國家庭也會在周末聚集這些地方，營地會有遊樂場、射箭等各式康樂活動可以一家人參與，踩單車、放風箏做甚麼也可以，但由於沒有燈的關係，在太陽下山前便要回家。另外基本的看電影、博物館也一應俱全，但商舖不像香港一樣營業至晚上十點、十一點，餐廳約晚上九點左右便關閉。和香港生活最大不同是，由於居住空間較大，會經常聯同其他家庭開派對，大人、小朋友也會樂在其中。

最後，移民意義在於尋找適合自己的生活，並非代表地方之間的優劣，也提醒大家在做決定前再三思量。

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