學行鞋｜高筒較佳、鞋頭預留1cm空間　5大重點助挑選寶寶第一對鞋

避免寶寶在搖晃學步階段，其柔軟的腳掌踩到地上物品而受傷滑倒，學行鞋可以包覆著小腳ㄚ，讓寶寶踏出成功的第一步，走向下一個階段！

挑選寶寶學行鞋5大要點（按圖了解）：

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寶寶越走越好，活動量也增多不少，不小心跌倒的機會可能會變多，要來挑選適合寶寶的學行鞋，藉以藉以保護寶寶的小腳丫。

寶寶的腳步發展里程

就基本發展里程碑而言，通常9至10個月大的寶寶能扶着桌子站立；10至11個月大會扶着桌子側行；到了12個月大左右可以放手走幾步，不過，並非每個孩子都照着這樣的時間表發育，因此，雖有一定標準，但仍視每個孩子的發展狀況而定。原則上，只要孩子走路步態沒有異常、身體不會過於僵硬，一般而言都沒有太大問題的。

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挑好鞋讓寶寶走更遠

相信爸媽都有穿過不合腳的鞋，走起來可以說是痛不欲生啊！為了不要寶寶有這樣的折磨，就要替寶寶挑選合適的好鞋！

POINT 1. 透氣舒適皮革材質

鞋子若為較軟的皮革材質，透氣效果好，寶寶的小腳也才不會悶在裏面。此外，現今的化學有毒物質充斥於各種產品當中，爸媽為寶寶選購鞋子時，也可以多加注意是不是有刺鼻的化學塗料味道，以免健康產生危害。

POINT 2. 至少距離鞋頭1cm

帶寶寶選購鞋子的時候，先請寶寶將鞋穿上，讓腳與鞋的後面是緊貼着，建議鞋頭的距離與最長的腳趾頭至少要有1cm。否則如果寶寶穿着過於合腳的鞋，很容易會擠壓到正在發育的小腳。此外，鞋型方面也可以選購偏四方型，讓寶寶的腳較為舒適自在。

POINT 3. 避免夾腳與高足跟鞋

穿鞋的目的就為了保護雙腳免於受傷，市面上有許多樣式可愛的夾腳小拖鞋，其實都不適合寶寶，因為夾腳拖鞋只有底部有固定作用，並沒有包覆功能，當然也沒有保護作用了。

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POINT 4. 高筒的保護力優於低筒

由於寶寶的腳部控制還是沒有大人來得好，但寶寶總是愛跑跑跳跳，如果穿着低筒鞋對於腳踝較沒有保護作用，相較之下，高筒鞋款的固定及保護效果較佳。

POINT 5. 鞋底材質要軟硬適中

鞋底要挑軟一點，因為寶寶的小腳尚在發育中，如果太硬走起路來腳不但很容易疼痛也易受傷，嚴重甚至會影響到腳部發育。選購童鞋時，可以適度地彎曲一下鞋底，測試鞋子彈性，倘若可以彎到三分之一到二分之一左右，其軟硬程度應該就是合宜的。

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