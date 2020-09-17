【BB展】AEON一田秋季BB展　BB用品玩具食品最平低至3折

隨着新型冠狀病毒肺炎疫情紓緩，巿民逐漸出外消費，零售業亦趁機推出促銷活動，兩大百貨公司一田及AEON舉行BB用品展，多款嬰兒清潔用品、嬰兒傢俬、BB車及B食材推出優惠。一田eSHOP特意挑選逾500款BB用品予顧客由即日至9月28日網上率先預訂，不少貨品更低至3折。AEON秋日BB童樂園即日起至23日，嬰兒木床$2280減至$999，意大利製造嬰兒手推車原價$2490減至$999，部份嬰兒服照價再半價發售，星期六、日用指定信用卡買滿$500更可獲$50回贈。

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AEON秋日BB童樂園由即日至23日，除了多款嬰兒清潔用品優惠，更有嬰兒傢俬、易收易推BB車、嬰兒小食及食材，紙尿片等，今次BB展特選不同成長階段玩具，適用0至36個月大兒童，在家可以寓學習於娛樂，另外，清潔用品優惠推介最抵$108一套，當中以嬰兒用品大割引貨品最抵，是大窩口、荔枝角及九龍城店限定。

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一田百貨搜羅近千款BB用品，將於10月1日至15日舉行「BB成長記念式」 一田秋日BB展，3折起發售BB衣、食、住、行用品，為方便爸爸媽媽足不出戶都能添置大型傢俱及補充日用品，特意挑選逾500款BB用品搶先於一田eShop供率先預訂，預訂日期由即日至9月28日，購物滿$1,000更可選取免費送貨服務，可以輕輕鬆鬆安坐家中收貨。另備精選50款限定貨品 於9月21日推出「一日限定」折完再減。

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