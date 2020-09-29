中秋節｜元朗紙紥老店每年堅持手造燈籠　小朋友最愛呢3款……

為了迎接即將到來的中秋節，讓小朋友感受到濃厚的節日氣份，必要的儀式感是不可或缺的！一家人團團圓圓地賞月，喝一口好茶伴上蓮蓉月餅，而對小朋友來說，最重要的便是可愛造型的小燈籠。每一年，大橋街市內的冠香行東主一家，都會手製各款燈籠，不失傳統感覺之餘亦增添現代元素，因此大受街坊歡迎，除了有最常見的金魚、白兔造型外，今年更特製鯨魚、飛龍及菠蘿造型，推出後極速售罄。

傳統手紥燈籠依舊大受歡迎 冠香行人山人海

（攝影：李紫銘)

位於元朗康樂路附近的大橋街市，內有一條很出名的「燈籠街」，而「燈籠街」其實只是該街市裏面的其中一條小巷，當中以「冠香行」香莊最為出名，每年「冠香行」都會掛起逾千個色彩繽紛的手製燈籠，除了吸引家長購買外，亦成為了區內一個「打卡」景點。

（攝影：李紫銘)

手製燈籠「買少見少」，東主向記者透露：「今年除了家人親自落場外，亦有聘用師傅，否則不可能製作如此大量的手製燈籠。今年比較特別的三款：鯨魚、飛龍及菠蘿亦早已售罄，不少客人在網頁上已預訂。」問到為何多年來仍堅持手製燈籠，東主表示一來當然是有錢賺，二來家人有心之餘更有股動力去創作，每年也會有新的款式，推出新款後很快便有人在網上預訂，現場也有不少人選購，因此很快售罄。

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「冠香行」三大特別款秒速售罄

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西環俊城行 玩具車燈籠一物兩用

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位於西環的俊城行，今年亦有新噱頭，用簡單的燈籠吊繩結合玩具車一物兩用，中秋過後亦不會浪費。店舖亦有一些手製燈籠，玻璃紙加竹製框架，勾起家長過往美勞功課的回憶。東主杜先生表示：「很多媽媽也會帶小朋友來買傳統燈籠，迷你款式最受歡迎，而兔仔燈籠更可以用電燈或蠟燭發光。」而玩具車燈籠系列也十分吸引小朋友選擇。

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