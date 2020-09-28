中秋好去處｜體驗駕駛Tesla　再零距離看北極熊藝術品、學STEM

中秋節長假期將至，爸爸媽媽是時候要計劃一連4天帶小朋友到哪裡放電。雖然康文署轄下的公園、泳池已開放，但如果想計劃一些較特別的行程，不如參考我們的推介吧！ 攝影：黃舒慧、部分由機構提供

攝影：黃舒慧

KIDS’ Driving Playground 沙灘派對

利園二期露天花園於即日起至11月1日，逢周六、日及公眾假期均舉行「派對」！小朋友更可以坐上Tesla Model S 兒童電動車，享受駕駛的樂趣。專為小朋友而設的駕駛道具設有交通燈和地面指示，教導他們做個安全的駕駛者。體驗後，小朋友更可獲Tesla兒童電動車駕駛課程證書及小禮物。另外，同場亦準備了易於駕駛的扭扭車，運用身體和軚盤控制車輛，讓小朋友體驗另一番趣味。

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Lee Gardens「KIDS’ Driving Playground沙灘派對」

日期：9月26日至11月1日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：下午2時至下午6時

對象：3至8歲（身高90厘米至135厘米）

參加方法：凡於利園二至三期商戶消費，或星期六、日及公眾假期於利園區食肆消費可收集電子小豬印章*，可以憑1個小豬印章免費兌換指定日子之Tesla兒童電動車駕駛體驗一節（5分鐘）

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兒童扭扭車駕駛體驗

參加辦法：登記成為Lee Gardens會員即可讓一位3歲至8歲小童免費參加。

藝術家莫一新的《熊出沒注意》

北極熊進駐零碳天地

今次零碳天地邀請了10位本地藝術家，透過雕塑、裝置、繪畫、攝影及工作坊等多姿多彩的表達形式，與大家一起探索和展現建造與藝術的聯繫和創造力。今次展覽與別不同之處，就是多件展品都與大家零距離，甚至鼓勵參觀人士「任摸任坐」。零碳天地難得於鬧市之中為大家提供一片綠色原生林，北極熊所在的草地更加是不設「禁足令」，一家大細既可親近藝術品，又可親近大自然。希望當大家「抱抱北極熊」的時候，都能夠「Bear in mind」，同時關注都市建設與自然保育之間的平衡。

「建造的藝術」展覽活動日程

展期：2020年9月18日（星期五）至2020年10月17日（ 星期六）

現場展覽地址：九龍灣常悅道8號建造業零碳天地

現場展覽時間：09:00-20:00（室內）; 07:00-20:00（戶外）

費用：免費

場地查詢：2100 9800

New Town Kidz Academy

親子學堂閱讀閣及數碼互動區

新城市廣場把商場１期１樓東翼一帶身成親子STEAM主題專區，親子學堂劃分為兩大「童」你玩樂專區：「童」你穿「閱」科學時光機及「一飛衝天」數碼藝術互動區，前者網羅了別具特色的童書繪本及玩具。「一飛衝天」數碼藝術互動區則讓小朋友盡情發揮創意小宇宙，作品除了可從2D平面躍動於大屏幕上變成動畫「貼堂」，大家更可即時把大作印刷出來，變成3D立體小模型帶回家留念。

New Town Kids Academy 開放詳情

日期：即日起

時間：上午12時至晚上8時

地點：新城市廣場1期東翼一帶

費用：免費

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