每次人奶之路都是一段獨特經歷　也是甜蜜的負擔 ｜Ar Chu媽

時光飛逝，轉眼細佬豬已經歲半，但在產房與他初次見面的情境仍歷歷在目。歲半，意味住我再次成為人奶媽媽已經一年半了。經歷過baby豬的人奶之路，我確信人奶對幼兒是有益處。因為在我餵大佬baby豬的期間，他真的很少病，即便是生病也能很快康復。所以對細佬豬也開展了人奶路。

每次人奶之路都是一段獨特之經歷

這次的細佬豬的人奶之路比baby豬時更長更辛苦。細佬豬自幼就不愛飲奶粉，由初生到1歲，即便他餓極沖奶給他飲，他亦不會飲多過100ml.而且他的體重亦比哥哥輕很多，兩者是生長綫97與10的分別。為人母的當然想谷肥細佬豬，故除了餵人奶外亦嘗試當中一兩餐想餵奶粉。無奈細佬豬極不願飲奶粉，即便換了三四隻牌子亦然，所以就只能一直埋身親餵母乳。而且他亦只喜愛埋身吮，奶樽餵母乳亦鮮有飲多過100ml.我常想這可能是他更想借機親近媽媽吧。

痛徹心扉，但亦甜入心坎、甜蜜的負擔

第一胎的人奶之路尚算平坦。雖然也是一條辛苦之旅，石頭胸、被咬被拉扯乳頭亦經常發生，但托賴並沒試過乳塞至發燒。但到了細佬豬，石頭胸、被咬拉扯故之然經常發生，更試過乳腺塞極痛及發燒過3次。最近細佬豬更經常會用力咬著唔放，這種痛相信只有埋身餵的媽媽才能體會。雖則這個過程很痛，但當你看到他吮到於你懷中熟睡、露出酣甜的睡臉，你便會覺得幾痛也值了。

欲斷難斷的關口

雖則世衛建議一般可餵母乳到兩歲，但其實嬰兒到6個月左右就已建立好自我免疫系統，亦已開始進行加固吸取營養。正因為乳量減少，其需求性亦降低，所以當時只餵大佬baby至13個月便停了母乳。本想公平起見於13個月時停止細佬豬的埋身親餵，但細佬豬不好其他奶類飲品便令計劃延遲。無奈細佬豬只當我是‘奶媽’，這一兩個月每次見到我便瘋狂抓我衣服要吸吮，即便是剛食完飯！這令作為在職媽媽的我開始想為他離乳，跌進了欲斷難斷的關口。怕的不是埋身餵奶的辛苦、亦不是沒完沒了的戒口,而是少了和他坐下來玩樂的親子時光！雖然埋身吮亦是與他的親密時光，但當他越長越大，希望更多的時間能用於玩樂看書上。

懷孕與餵母乳是作為女人才能享有的專利。這些親密回憶是媽媽與寶寶獨有，這是爸爸們所不能體會的。當然，這過程中有苦有甜。但正因為苦中帶甜，才令人值得回味。

作者簡介：Ar Chu媽

一位80後在職媽媽， 雖然不能無時無刻陪伴baby豬，但亦希望可以做到陪伴baby的每一分鐘都係sweet and fruitful moments。

P.s. 雖然不是減肥達人，但對減肥有點心得及成果，希望可以互相交流。

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