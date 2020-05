【閱讀習慣】科技發達年代　自幼跟隨6大法則愛上閱讀｜Ar Chu媽

開卷有益,相信每位家長都會十分認同。但在這資訊科技發達的年代,如何才能培養幼兒愛上閱讀的習慣呢?Ar Chu媽與baby豬自幼就奉行以下6個法則,慶幸baby豬亦一直很愛閱讀,每天都會自發地去拿書來看,最近更會講故事給媽媽聽。現與各位媽媽分享培養baby豬幼兒閱讀興趣的方法。

建立伸手可及的位置

功欲善其事,必先利其器。要令幼兒從零開始愛上閱讀,那必須先為他設置一個容易接觸及當眼的書架。Ar Chu媽最一開始亦因為書本的數量唔多,所以只把所有書疊在一起。但很快就發現baby豬很少自發去拿書來看,自己亦然,因為對於一個幼兒會比較難自己去拿放在下面的書。於是便於客廳的電視柜上設置了一排書架,好讓所有書能豎立起來,打造一個小型圖書角。結果書本的使用率大大提升,而給兩隻寶貝豬搜羅不同類型的書亦已成為了我的興趣之一。

培養睡前閱讀的習慣

身為在職媽媽,bedtime story便是平日與兩隻寶貝豬的最佳親子活動。 自baby豬8個月開始Ar Chu媽便每晚與他進行睡前閱讀。由一開始不太感興趣及每次只會聽一本故事的他,到現在每晚一定會自己拿3-5本故事書到床上要Ar Chu媽講。所以當你自小便每晚與他花十幾分鐘講睡前故事,相信久而久之他便會將閱讀設定為一種恒常的習慣。

選擇合適幼兒的讀物

讀本的有趣性絕對能提高幼兒對閱讀的興趣,所以Ar Chu媽會選擇多元化的書本讓baby豬自我發掘閱讀的樂趣。如故事性的有童話故事及寓言故事;學術型的有人體結構、科學、恐龍、數學等;語文類的有letterland及幼兒字典類;生活類的有良好習慣的培養等,有中有英共約有過三百本書籍,打造了一個小型圖書角。但我會建議同類型的書籍放一起,並不要經常轉換位置,方便幼兒自己每次拿他想看的類別。另外,亦可配合使用點讀筆,以致有時工作忙碌時幼兒亦可自行使用點讀筆學習。好似baby豬會經常自己拿毛毛蟲點讀筆來看字典和my first discovery 系列。當然,即便孩子喜愛用點讀筆學習亦不能全依賴它,父母還是要盡可能一起參與閱讀,以增進親子關係。

繪聲繪色的講述手法

要令孩子愛上閱讀,Ar Chu媽認為負責伴讀的父母起了很大作用,當然伴讀者必須很用心的去講故事。Ar Chu媽每次和兩隻寶貝豬講故事時,都會與他們面對面坐,以切合故事情節的聲音演繹,配合浮誇的身體語言,栩栩如生地講述每個故事。故事過程中加插小動作往往能令幼兒更易明白及記得書中內容,亦會大大提升他們的興趣。好比baby豬很愛看reading with phonic的童話故事作睡前故事,如gingerbread man. Ar Chu媽每講到”run run run as fast as you can”, 都會舞動雙手作裝跑步;到貓出現時又會扮貓叫用手輕掃他的頸;”Fox ate him for lunch”時就會裝作要吃掉他等,這些講故事方式都能加強幼兒對閱讀的興趣。

+ 2

適時讓孩子介入故事

講故事應該是一個雙向的活動,所以伴讀者應該適時讓幼兒參與其中。Ar Chu 媽同兩隻寶貝豬講故事時會面向他們坐而讓他們可以看到你的表情動作,亦可即時與他們對話讓他們介入故事中。有時亦可加入道具,如講拔蘿蔔時Ar Chu媽會拿個欖球當蘿蔔要baby豬拔,而他亦會加入不同的公仔去扮演書中的角色一起拔蘿蔔。適度的參與性絕對能加強幼兒對閱讀的興趣和投入度。

全心地享受閱讀樂趣

閱讀應該是種一種樂趣和享受,而非一項既定嘅程序。所以我哋應該讓孩子自由地選擇他們喜愛的書籍,即便他不斷選取同一本書。能從不同的書本中吸取不同的知識當然好,但亦不應強加你的意欲於小孩身上。我們可以做的是提供資源和引導,從而開啟他們的閱讀興趣而自發地去看更多不同種類的書籍。好像baby豬最近經常拿human body和字典來看,但有時就會偏愛看故事。我們應不限制不勉強地讓他們享受閱讀的樂趣。

最後,Ar Chu媽亦想和大家分享幾套baby豬的至愛書籍。第一套是reading with phonic的童話故事。這本更可說是baby豬的啟蒙書籍,因為自幼便是他的bedtime story.這套書最吸引之處是它每本都有其主題音節,而每本的內容都會圍繞這個音節編寫,使得更易琅琅上口。而且畫風活潑生動,色彩鮮艷,絕對是開啟幼兒閱讀興趣的選擇之一。所以至今baby豬每晚睡前仍會拿這套書給媽媽講。

第二套是兒童繪本大師Eric Carle的書籍。他的繪本畫風色彩鮮明,內容簡潔得來又能帶出幾樣不同的學習內容。如from head to toes 這本書短短十數頁短句就介紹了十二身體器官、動詞加動物名,十分適合幼兒透過閱讀它來學習新詞彙。連只有一 歲的細佬豬都大愛這本書及學會clap hand, turn head 和stomp foot.

第三套就是usborne出版的書籍。baby豬和Ar chu媽很愛看這個出版社的peep inside 和look inside系列,因為這對3-6歲充滿好奇心的幼兒來說最適合不過。書本中lift and flip的設計除了能挑起幼兒的好奇心外,亦能透過揭開小頁來訓練他們的手眼協調及小手肌。

古語有云書中自有黃金屋,書中自有顏如玉。對於一張白紙的幼兒來說,閱讀的確是助他們增長知識的最好方法。亦因為自少與baby豬經常閱讀,他認識很多英文詞語,包括人體部位、太空等。當然,最重要的是Ar Chu媽和兩隻寶貝豬都很享受我們的共讀時光。