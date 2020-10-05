親子好去處∣ 高達模型展與3米高達打卡 2折掃一家大細秋遊裝備

隨着疫情緩和，大家也更願意出來走動，雖然仍有很多戶外活動受限，但能到處逛逛總比困在家中愉快，不少商場也看準時機，推出各式打卡熱點和減價促銷去吸引一眾家庭，當中太古城中心更展出3米高高達半身像及全身立像，男孩子一定不能錯過。

高達模型誕生的40週年展覽 打卡買模型

+ 6 + 6 + 6

BANDAI於太古城中心舉行以Fun to Build為主題的「BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION」，其中主打展品3米高 RX-78-2高達半身像及全身立像，首次於香港亮相及同場現身。

是次高達模型40週年展覽，中將會介紹高達模型的生產地BANDAI HOBBY CENTER靜岡模型工廠，其中更會展出工廠生產線的縮影模型，揭露各個生產程序。會場內亦有POP-UP STORE，小朋友可以揀選一些喜歡的模型帶回家，然後由零開始一家人共同構建完成品，是疫情下一個不錯的親子活動。

活動詳情：

日期：2020年10月1日至10月21日

時間：12:00pm – 9:00pm (10月1日至4日、9日及16 日11:00pm – 9:00pm)

地點：太古城中心二樓中庭及中橋

德福廣場人氣卡通快閃限定店

+ 4 + 4 + 4

男孩子喜歡高達，女孩子一定喜歡迪士尼的各種可愛角色，例如三眼仔、米奇等等。德福廣場由 9 月 25 日起特別打造人氣卡通快閃限定店，場內設有兩個趣緻打卡位，可與米奇及米妮結伴倚坐談天，又或跟大眼仔、毛毛及跳跳虎大玩層層疊。除了迪士尼一系列精品如掛飾、家品、文具及玩具外，更有其他 Line Friends 用品，限定店更會推出獨家優惠，絕對不容錯過!

活動詳情：

日期：9月25日至10月20日

營業時間：中午12時至晚上9時

地點：德福廣場1期地下中央展場

2折選購秋遊裝備

+ 16 + 16 + 16

疫情下雖然生活過得更單調乏味，但亦是「趁低吸納」各項用品的好時機，在疫情打擊下，不少商舖也推出減價促銷，東薈城名店倉擁有超過20多個著名大型運動品牌，即日起至10月23日，以心動折扣價提供不同風格的時尚運動用品。除了全港最大的Nike Factory Outlet外，亦有最新進駐的FILA KIDS等，大人小朋友都可以有所收獲。

活動詳情：

日期：即日起至10月23日

地點：大嶼山達東路20號

港島區自駕遊推介：

+ 5 + 5 + 5

九龍區自駕遊推介：

新界區自駕遊推介：