中秋節｜欣賞《康熙南巡圖》散失卷六首展　再和小朋友看香港故事

國慶及中秋節一連4天長周末，父母和小朋友享受親子時光之餘，不妨和孩子來個文化之行，認識歷史與文化。香港會展即將展出散失逾百年的《康熙南巡圖》卷六，極為珍貴；而海事博物館亦為佳節展出巨形立體月亮，寓意人月團圓；更可把握最後機會欣賞香港歷史博物館的常設展覽「香港故事」。

金山上的康熙皇帝。斷簡第一幅，局部。（蘇富比網頁圖片）

「江天一攬—康熙南巡圖第六卷」展覽

故事來自1684年，康熙帝與隨行數百人臨幸金山游龍禪寺，面對眼前海天一線，動人心魄，著筆御書「江天一攬」四字，成南巡盛事中一美談。第二次南巡（1689年）以後，康熙帝邀請南方重要畫家王翬（1632-1717），領銜籌辦《南巡圖卷》，仔細描繪由京師出發至江南，歷時三個多月，來回2700多里的旅程。最終，王翬耗時六月，繪十二高頭大卷，每卷近十丈，涵蓋康熙帝喜愛之景物、地方名勝及風土民情。

王翬 等《康熙南巡圖》，第六卷，設色紙本 手卷 ， 68 X 2106.7公【僅供展覽，不作拍賣】（圖片由蘇富比提供）

30多年來，學界認知其中九卷為海內外各大博物館秘珍，第五卷和第八卷長期下落不明，而第六卷中〈奔牛鎮至常州部分〉，落入羅伊與瑪麗蓮派普伉儷囊中，並寄存於鳳凰城美術館，但實際卷內所繪，則無從得知。

第六卷在流傳過程中不斷版分割，最後成為七段，多年來流散在外。近年畫作終匯合成原卷，散佚逾百年後首次全卷合壁在本港公開展出。

日期：10月3日至8日

時間：上午10時至下午6時

地點：香港會議展覽中心

（歐嘉樂攝）

暫別《香港故事》

陪伴大人、小朋友一段長時間，位於香港歷史博物館的常設展覽《香港故事》只展出至10月19日，及後將進行大規模的更新工程。展覽關閉後，博物館僅在大堂展出「舊影藏珍—香港早期歷史圖片展」，介紹港島北岸於19世紀下半葉至20世紀上半葉滄海桑田的變化；並將於今年12月中在一樓展廳推出「香港故事」的濃縮版：「經典再現－香港故事精華展」，繼續介紹香港的民間風俗及由史前時期至1997年香港回歸祖國的發展歷程。

如欲帶小朋友觀賞《香港故事》就要把握最後機會。

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開放時間：

星期一、三至五：上午10時至下午6時

星期六、日及公眾假期：上午10時至晚上7時

入館費：10元，常設展覽不另外收費

（海事博物館提供圖片）

立體月亮慶團圓

海事博物館為了慶祝中秋佳節，推出「期間限定」的立體月亮，僅在10月5日前展出，趁着節日必須好好欣賞！另外，小朋友到館參觀時亦可索取「海事主題燈籠DIY素材」，回家親手製作燈籠歡度節日。博物館正在展出「國家地理攝影營—香港」作品展，讓大人小朋友一起認識本地文化另一面。

立體月亮

地點：香港海事博物館B層

日期：即日至10月5日

「國家地理攝影營 — 香港」作品展

地點：香港海事博物館 長廊展廳

日期：即日至10月11日

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