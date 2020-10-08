一條頭髮險令寶寶截肢　媽媽憶述兒子經歷：兩隻腳趾都變成藍色…

你一定聽過窗簾繩勒住孩子，也一定耳聞過橡皮筋纏住孩子的手，但你可曾想過，落在地上不起眼的一根頭髮，也可能纏住孩子的手、腳指頭，甚至是生殖器官！幾年前，在美國就發生這樣的事件。

家長要提防孩子遇上「髮絲纏繞症候群」：

最容易被忽略的「髮絲纏繞症候群」

這名媽媽名叫Heather Fricke，她在Twitter分享自己驚險的親身經驗，並希望家裡有小孩的家長一定都要特別注意，她回憶起事發的午後仍心有餘悸，平時不怎哭鬧的兒子，那天卻有點說不上來的異常，換尿布、午睡、吃飯都與平常不太一樣。

直到她請老公幫兒子穿襪子的時候，他們才發現兒子的兩隻腳趾頭居然被頭髮纏住，並且已經呈現藍色。夫妻倆緊急把頭髮解開，並將兒子送往急診，所幸還來得及，醫師和他們說，如果再晚一點，兒子將面臨截肢。回想在醫院時，兒子的哭聲，她到現在還是非常心疼。

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孩子無症狀卻哭鬧不休，送急診脫下尿布後真相大白！

台灣也曾發生過一樣的事件，只不過這次頭髮是纏在寶寶的生殖器官上。王聖儒醫師分享這名案例，爺爺和媽媽著急的抱著一名一歲左右的孩子到兒童急診室，並描述孩子沒有任何身體不適的狀況，但一直哭鬧，實在無計可施才抱來急診。

當媽媽脫下孩子的尿布，醫師正準備更詳細檢查時，眼尖的醫師看到了一根細長的「頭髮」，纏住寶寶的生殖器前端。也因為纏住有段時間，導致生殖器官充血腫脹，整個包皮被細長的頭髮束成4等分，髮絲深深的陷在腫脹的包皮內，幸好小寶寶的包皮還沒因為缺血太久而壞死，在經過醫師細心的處理後，男童並無大礙。

時常檢查孩子的全身，孩子身上什麼都有可能發生！

從上述兩個實際案例得知，真的什麼都可能發生，一小撮頭髮，原來也有如此高的危險性，除了要時常檢查孩子的身體外，平常家中的清潔也要做確實，尤其嬰兒床周圍（或寶寶活動的範圍）。另外，也要制止寶寶喜歡拉扯媽媽頭髮的舉動。

如果爸媽在已經換了尿布、餵了奶的情況下，孩子還是一直哭，就得想到是不是「髮絲纏繞症候群」，趕緊檢查尿布、手套、襪子，看看有沒有頭髮或線頭纏繞住寶寶了，照顧寶寶是一件隨時都要提高警覺的事情呦！

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