兩獄警迫囚犯聽Baby Shark被控虐待　網友：阿媽每日都受精神虐待

兒歌《Baby Shark》堪稱兒歌界神曲，幾乎所有小朋友及父母都識唱。這首兒歌受到一眾小朋友的歡迎，包括張繼聰囡囡Kaka Ball 及郭富城囡囡，郭富城甚至為了囡囡跳自創舞步版《Baby Shark》。然而早前美國有監獄人員涉嫌向囚犯「洗腦式」播《Baby Shark》，遭起訴虐待體罰。

美國俄克拉荷馬州有3名監獄人員於去年11月和12月，最少5次在監獄內把囚犯帶到一間未被使用的房間，強迫囚犯鎖上手面壁罰企，同時以電腦播放《Baby Shark》長達兩小時。日前這3名監獄人員遭當地地區法院起訴，涉嫌虐待囚犯、對囚犯施體罰及圖謀不軌。據悉，當地檢察官認為3人的行為是合謀、故意的錯誤行為，形容行為是「殘酷和不人道」，而且最少兩名涉事囚犯是在凌晨「受刑」，令睡眠受到干擾。

PINKFONG Songs for Children - 《Baby Shark Dance》

媽媽：每日也被都受精神虐待

這段新聞一出即成為家長的熱話，有媽媽指自己每日也被都被精神虐待，也有家長笑指Baby Shark竟成為殺人武器。

雖然如此，但相信不少家長每日在家中聽到《Baby Shark》的時間遠多於兩小時，張繼聰就曾經在社交平台上分享女兒張靖在觀看歌曲MV的影片，形容《Baby Shark》是他的至尊金曲：「唔駛講嘢㗎啦，依隻一定係我嘅至尊金曲。原因1.每日係屋企都有高強度播放率 2.每次一播，做父母嘅可以即刻放小息，情歌可以撫慰心靈，兒歌直頭可以拯救生命。多謝 #babyshark」

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其實每逢節日，其製作公司都會推出節日主題兒歌，最近就推出萬聖節主題兒歌，讓小朋友認為萬聖節中女巫、骷髏骨、科學怪人等不同鬼怪人物。而經典的《Baby Shark》也重新編曲，製作出Halloween版Baby Shark─《Halloween Shark》。

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