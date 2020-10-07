爸爸網上分享讀名校童年不愉快　勸妻子勿讓兒子入名校

近日直私小學開始小一入學面試，因應疫情，面試的形式也增設了拍片、視像會議等，令家長十分緊張學生最後能否順利入讀心儀小學。有爸爸在專頁「名校Secret」中分享自己入讀名校、為了媽媽努力讀書的經歷，認為讀名校沒有直接變得名成利說，只換來了不快樂的青春，勸勉太太勿強逼兒子入讀名校。註冊心理學家程衞強分析選校時的考慮，認為學校名氣並非重點。

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該名爸爸現時為一間公司的老闆，去年結婚後在今年榮升做爸爸。太太早前表示想兒子入名校，勾起他兒時讀名校的回憶，反問太太：「你想你笑，係因為個仔無壓力而真係開心笑，定係因為滿足自己威威而個仔晚晚因為功課而喊換返嚟？」

兒時母親辛勤供讀名校 惟感青春不快樂

這位爸爸在專頁「名校Secret」分享，自己出身於基層家庭，3歲時父母離異，學識較低的媽媽為了養家而打幾份工，因而脾氣暴躁而責罵他。年紀小小的他明白母親的辛勞是為了鋪路送他入讀名校，期望將來出人頭地。他考入名校那天，母親開心到「周圍同街坊講」。

而他為了報答母親，以及背負「名校」的名聲，他拼了命閉關讀書，如願入讀香港中文大學。可惜他的媽媽在他初出茅廬時，就不幸患癌離世，留下一句遺言：「成世人，最無憾是谷到你入名校，阿媽响個天睇你發達。」

這句說話令他一直很不舒服，因為他不敢跟媽媽說，一個出身草根的學生畢竟不能融入富有同學的圈子，只能靠「勤力」。平日學校的「孤獨」感，讓他只能不時躲住廁所，只敢對住「屎坑」說：「阿媽，你用生命換俾（畀）我嘅，係一個我唔快樂嘅青春！」

(GettyImage)

寄望兒子明白：成功不因名校而來

在中大畢業後5年，他仍未做到媽媽口中的「發達」，每天做足20小時，亦是一萬多元人工。但是，他從Facebook中看到同是名校出身的同學，一是依靠父蔭，繼承父業；又或是在外國過著無憂無慮的生活；有些更過住花天酒地，每月換新女友。種種見聞，令這位爸爸明白：「無論係咪名校畢業，只要唔係有錢人，你就只能走自己嘅路。」

他自言幸運，利用人脈進入了大公司的企業公關，現時自立門戶，謙稱「總算能夠生活」。而太太亦有一份穩定的工作，有能力自給自足。不過，當太太表示想兒子循父親的「舊路」進入名校時，他則希望兒子明白「就算爸爸入讀名校，所有事都係憑努力爭取……而唔係因為自己係名校生，就以為自己可以羸在起跑前」，並指不期望兒子讀名校，因為未來並不會因此變得平坦。

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心理學家：名校有人成功，也有人失敗

註冊心理學家程衞強表示，不能否認這位爸爸在童年時和同學攀比家境，令他在名校的學習生活感到不愉快。同時是兩子之父的他認為，家長為小朋友選擇學校時，不能只為學校的名氣作考慮，更應該了解小朋友的性格。「若小朋友個性活潑，透過活動、體驗、親手觸碰等方式才能有效學習，這樣的話，活動教學或國際學校可能較合適；如小朋友性格較定，能靜靜專心看書，傳統學習方式的學校則較為合適。」他說。

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另外，學校的理念也需配合小朋友的喜好和長處，例如學校側重音樂或運動，學生就能在這些方面得到更好的發展。

他觀察到有些家長認為把活潑的小朋友送進傳統學校可以「學坐定」，其實這是錯誤的想法。「愈是年幼的學生，宜順應他們的學習方式，而不是改造他們。」因為「改造」的過程是非常痛苦，「學生、老師痛苦，家長日日收投訴都很痛苦」，反而讓他們用合適的方式學習更有效率。而且，小朋友在合適的學校中建立到自信、能力感，對將來未來工作或創業才更容易上手。

名校也有人成功、有人失敗；非名校也有人成功、有人失敗。名校一定有人脈嗎？一定有好成績嗎？名校的生活反而可能成為了小朋友和父母間的戰鬥。