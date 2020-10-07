孩子半日上課　如何做好時間管理？心理學家教你1招拉近親子距離

因應疫情放緩，莘莘學子已重回校園。惟現階段當局只實行半天上課，孩子回家後，可如何好好分配玩樂與學習時間？眼見孩子在家不依隨指令，父母不免會動氣，臨床心理學家黃詠詩指，這不但影響親子溝通，還會在孩子面前樹立了一個壞榜樣！

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一同編排時間表

臨床心理學家黃詠詩表示，現時孩子半日上課，放學後有較多空餘時間，得好好從小培養時間管理的習慣。「特別係初小學生，所以如果可以嘅話，幫佢哋編排一個課後時間表，盡量簡單，例如幾點鐘至幾點鐘係功課時間，之後安排些少休息時間。就算短，都安排一段溫習時間。即使學校唔係好多嘢要做，都培養佢哋善用時間。」

她補充，不是所有小朋友均願意跟隨時間表，建議家長可與孩子一同編排。「問吓小朋友意見，甚至用佢雙手去寫，令佢對呢件事有多啲歸屬感同責任感。」她又建議可配合獎勵計劃，「如小朋友可依隨時間表，就可獲得小獎勵，如星星貼紙、小文具；或儲貼紙以換更大嘅禮物，同時培養小朋友耐性。」她提醒，獎勵計劃得因應小朋友的性格而調整，如小朋友性急，獎勵便要快點實現。

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父母動氣 影響孩子

黃詠詩指，不少父母也會在管教過程中出現負面情緒。「因為小朋友好多時叫極都唔聽、講過好多次但依然會犯錯，令父母好易煩躁。亦有父母反映，因為自己調節唔到自己情緒，唔小心喺小朋友面前發脾氣，用兇惡嘅言語去鬧小朋友，令小朋友同自己都唔開心，產生強烈內疚感。」

她解釋，若父母因為管教而動氣，難免會對孩子造成影響。「首先小朋友會驚，尤其細膽嘅小朋友，可能會好驚同父母講自己做錯啲乜，或者有啲咩做得唔好，除咗影響親子溝通，亦可能令小朋友因為驚，一做錯嘢就會對父母講大話。」

另一方面，更會在孩子面前樹立了一個壞榜樣。「小朋友好多時會觀察父母行為，去決定自己做啲咩為之啱。我哋發得脾氣多，小朋友會學咗我哋嘅情緒表達，容易煩躁。」

一招拉近親子距離

面對孩子不聽話，黃詠詩認為，有一招特別奏效。「當小朋友喺條街唔想行，或者喺屋企唔想做功課，如果我哋同用啲好嚴厲嘅字眼，例如『你而家係咪唔行呀？』、『你而家係咪唔做功課呀？』，小朋友可能會唔出聲，或者直接『say no』。」

她解釋，當小朋友愈是「say no」，親子距離便會愈遠，愈難令孩子合作及平伏他們的情緒。「所以要反過來，諗下點樣令小朋友同我哋『say yes』，可以講出小朋友嘅情緒、心聲，例如『你而家係咪唔開心？』、『我都知呢樣嘢好好玩，所以你想玩耐啲，係咪？』。小朋友多數會認同呢啲本來存在嘅事實同論點，當喺言談間令佢多啲認同我哋嘅說話，我哋同小朋友嘅距離會拉近咗，唔再處於一個對立狀態，令小朋友嘅情緒易啲平伏，同我哋合作。」

黃詠詩最近推出新作《不動氣也可教出好孩子──家長必讀的正向育兒課》，分享如何實踐正向管教，學懂在管教孩子時管好自己的情緒，了解孩子負面情緒背後的心理需要，以肯定及賞識的方法教養孩子，讓孩子變得積極自信。

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