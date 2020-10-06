疫情長時間留家出現情緒失控尿床　專家教你如何應付兒童倒退行為

全港學校已全面恢復面授課堂，但不少家長發現子女因經歷長時間停課在家學習，除了出現活動空間減少及不能與同學見面，亦有不少小朋友出現「倒退行為」，即本來懂得做的事卻突然好像不懂得做，駐校教育及家長支援顧問Winsy Poon表示在她收到的個案中，有小朋友出現尿床、經常大哭、發脾氣、失眠、纏人，甚至坐不定、不願做功課及與兄弟姊妹鬧交等退行為，而家長可把握這個關鍵時間為小朋友建立安全感，令關係更密切。

按圖即睇兒童行為倒退問題成因及處理方法：

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大人小朋友也會有倒退行為?

倒退行為在小朋友成長發展過程中很常出現，在疫情之下很多家長也看到小朋友出現多方面的倒退行為，Winsy說：「因為疫情而出現倒退現象其實亦是正常，除了小朋友，大人都有機會出現，但因為大人的自我控制能力比較高，當看到大人突然之間情緒變差，這便是倒退現象的症狀之一。」Winsy表示父母們不用太過擔心，除非在疫情完結後，仍持續長時間看到小朋友行為倒退，才需要多加留意。

疫情令小朋友出現倒退行為。( getty images)

倒退行為源自壓力

而小朋友為何會出現倒退現象，Winsy表示最大的原因是壓力、焦慮、失落或突發性事故，她說：「因為小朋友很需要安全感，例如轉新學校或轉了老師間，生活上的突然轉變也可為小朋友帶來不安或壓力，因為過往是可以返學，但疫情令他們停學，甚至連外出的機會也減少，這個變化對小朋友來說是很大的，加上有些家長可能留在家中工作，但又不是陪伴小朋友，這會令小朋友很不知所措。」

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生活細節上改變

Winsy還提到小朋友看到周圍的人戴口罩也有可令小朋友擔心，她建議家長可以向小朋友解釋。「因為疫情，家長可能放工回家未必像以前立刻抱小朋友，在外面亦減少了身體接觸的動作，也令小朋友產生很大的壓力，不安與恐懼，所以家長可以讓小朋友知道發生甚麼事，雖然小朋友未必完全明白，但也有助舒緩情況。」

首當其衝是未懂說話的孩子

Winsy認為倒退行為尤其影響未學會說話的小朋友，她說:「年紀較大的小朋友可以通過發脾氣或者說話表達出來，年幼的孩子未懂得表達自己，只會因為與平時不同而感到恐慌，出現倒退行為，有家長會跟我說他的小朋友明明已經戒了尿片，但卻又尿床；有例子是經常大哭、小小事情就發脾氣；又或者原本是自己睡眠，但突然要求與父母同睡才能入睡；有的很癡身、纏人，嚴重者連媽媽上洗手間也要跟着；也有的是吃飯時跑來跑去，坐不定，總是離開坐位；還有更多是不願做功課、不願收拾、與兄弟姊妹鬧交等等，都是常見的倒退行為。」

年幼的孩子未懂得表達自己，只會因為與平時不同而感到恐慌，出現倒退行為。(getty images)

責備與懲罰只會弄巧反拙

由於環境變化，家長的情緒變化也令到小朋友感到不安，加上對未來所發生的事情有不熟悉與不確定，Winsy認為父母首完不要責備或懲罰小朋友，因為這樣做只會將情況惡化，她說：「小朋友自己本身也不想有這個倒退行為，家長必須要留意，我們可以做最好的是肯定小朋友的感覺，認同他們的感受，嘗試問他們最近發生了什麼事情，是否有擔心的事，讓小朋友感受到關懷和支持，同時父母是知道自己不安，而父母是在乎他的感受，把握這刻去幫助小朋友建立安全感和支援，從而減輕焦慮。」

Winsy認為父母首完不要責備或懲罰小朋友，因為這樣做只會將情況惡化。(getty images)

家長可以這樣做...

另外，Winsy建議家長要建立一個安全的環境讓小朋友覺得安心，她說：「當家長發現孩子出現倒退行為時，要明白小朋友是焦慮。家長可建立及確保家庭環境的安全，同時進行多一點擁抱、親親、多點笑容，讓小朋友感受到愛而增加安全感，有效減輕小朋友的憂慮，從而幫助倒退行為。」

家長可以通過擁抱、親親及笑容，讓小朋友感受到愛和安全，有效減低倒退行。(getty images)

適量運動不可缺

Winsy亦建議長可以與小朋友一起製定生活時間表。「不是要編排一個密密麻麻的時間表，而是一個定時定候的時間表，包含早午晚三餐、休息、玩樂、看書、沖涼都放入時間表，這有助小朋友預計每天做什麼、大概會發生的事情，令小朋友更安心，建立安全屏障基礎。」Winsy認為如果小朋友沒有時間表在腦海，就會覺得很空泛，容易無所適從，影響行為變得鬆散，而與家長與小朋友一起制作時間表，也是給孩子尊重，有助建立親子關係。最後，Winsy建議家長在時間表必須加入運動。「如果不能出門，每天抽15至30分鐘跳繩、伸展做親子運動也很好。」

Winsy建議家長要與小朋友一起做親子運動，每天抽15至30分鐘也足夠。(資料圖片)

Fairchild Canadian Academy 教育及家長支援顧問Winsy Poon (圖片由受訪者提供)

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