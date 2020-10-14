鼻敏感︱熱毛巾敷鼻注意溫度　薄荷膏塗啱穴位更有效收鼻水止鼻塞

入秋時節，早晚溫差變化大，加上空氣污染問題，無論是小朋友或大人，好容易都會引致鼻敏感、呼吸管道疾病。就算安坐家中，也難於倖免，室內灰塵、甲醛和塵蟎，都會刺激皮膚和呼吸道。尤其於新冠肺炎肆虐之際，醫生都建議市民保持空氣流通，減低病毒傳播機會。

一轉天氣，鼻敏感很易又發作。 (Getty Images)

鼻敏感發作，鼻水沒完沒了，加上鼻塞，令人十分困擾，尤其是小朋友，家長們就更加擔心。大家不妨試試以下3個簡單的收鼻水及止鼻塞方法，助小朋友紓緩症狀帶來的不適。

**按下圖即看3個簡單的應對方法**

01 熱毛巾敷鼻

把熱毛巾敷在鼻子上可以通鼻竅，熱毛巾溫度不用太高，有一點燙手即可，此方法可以通鼻塞及收鼻水。

02 茶療通鼻塞

只需兩錢辛夷花、一錢薄荷葉，再熱水浸泡一會，再靠前用鼻慢慢吸升上來熱氣，有通鼻竅作用。

除了藥材鋪，部份超級市場也有新鮮薄荷葉出售。

03 用精油按摩穴位

用清涼油、薄荷膏塗在鼻翼附近的「迎香穴」，或額頭的「印堂穴」，再輕輕按摩幫助吸收，也有通鼻竅、止鼻塞的作用。

對付疫情、空氣污染及天氣轉變等問題，一部高效負離子空氣清新機真的是不可缺少。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/14）