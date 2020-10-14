牙齒健康｜岑潔儀兒子有多生齒需動手術　牙醫拆解徵狀及處理方法

由初生嬰兒，到看見小朋友能進食固體食物，每一個成長階段媽媽們都希望自己能伴在左右，而換牙則更加特別，因為家長會把小朋友的牙齒收藏起來，作為見證小朋友成長的信物。近日，兩母之子岑潔儀誤以為大仔要換牙，原來是罕見的多生齒個案，醫生更指只有有2至5%的小朋友會出現此情況，到底她是如何發現的呢？

按圖即睇牙科醫生李家樑拆解多生齒成因及處理方法：

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望見大仔打呵欠 發現不對勁

岑潔儀接受訪問時表示，自己經常會留意兒子的牙齒，有一次大仔打呵欠時，她才發現兒子門牙後面有一粒白色的東西，當時還以為兒子出恆齒，但乳齒又很緊又不像要脫牙，於是帶他去看兒科牙醫，照過X光後才發現是多生齒。其實多生齒可以算為罕見，香港大學曾經有研究指出，香港約只有2-3%兒童會有多生齒的問題，男女患病比例約為3:1。

岑潔儀分享指：「多生齒是多餘的牙齒，如果沒有阻礙恆齒生，也沒有不舒服，其實也不用去理會，但通常很多小朋友多生齒都是生在門牙，那就會阻住恆齒出，如果一發現就一定要去剝，或者留意到小朋友到出恆齒的年齡都仲未出，那就有可能是多生齒作怪，會影響正常牙齒生長的位置，令到牙齒不整齊，多生齒形狀也是奇怪的，可能是尖的，和平常牙齒不同。」

她亦透露：「其實多生齒係唔會唔舒服，所以嚟緊就等待囝囝有長假期，就會去牙科進行麻醉開刀手術。如果唔處理多生齒，等恆齒出門牙就會生得唔整齊唔靚架啦。」

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多生齒或與遺傳有關

牙科醫生李家樑接受訪問時亦提到，多生齒有遺傳因素，亦可能是因為牙胚成長時受滋擾（例如感冒或藥物等等）而造成，一般先天已有多生齒問題的人，多生齒在兒時很早階段已藏牙床骨內。李醫生提醒，家長應該在子女4歲左右、未換恆齒牙醫進行檢查，照牙齒X光以盡早發現有沒有多生齒問題。

「如果及早發現，就可以有治療方案時間表，亦可避免換牙時恆齒阻生情況。如果多生齒的生長在不阻礙牙齒生長的位置可以加以觀察，如有囊腫情況就要立即處理。此外若生長位置有阻生情況，就要透過手術脫除。」李醫生說。