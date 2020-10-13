兒童健康｜頭痛原因或與壓力有關　伴隨2個徵狀需立即求醫

小朋友很少會喊頭痛，不過兒科專科醫生陳欣永認為，這是因為小朋友的表達能力不足，而大人又未必能完全理解小朋友的感覺。兒童頭痛可能與生活的作息和壓力有關，惟一旦伴隨其他徵狀出現，便可能與腦部疾病有關，必須盡快求醫。

小朋友頭痛的因素：

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小朋友出現頭痛的因素很多，因過敏、睡眠習慣而引起的休息不足；焦慮和壓力引起頭痛；肥胖和高血壓；以及遺傳性的偏頭痛等等。

不過，萬一小朋友出現劇痛，而且伴隨持續的嘔吐，或是噴射式的嘔吐，甚至出到神智不清、半身麻痺的情況，很多時也與腦部問題有關，表示腦內壓上升，也有機會出現腫瘤，必須盡快求醫並素描腦部情況，找出原因。

功課和考試的壓力也會引起頭痛。(GettyImage)

頭痛宜找出原因 對症下藥

頭痛的原因眾多，輕微的頭痛亦可服用止痛藥舒緩不適，但非長遠之計，陳醫生建議必須對症下藥。「過敏成因就應服用敏感藥，偏頭痛則有預防藥物。」而心理因素引起的頭痛也不能忽視，宜找出原因，適當治療。

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