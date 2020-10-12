兒童健康｜減輕飛蚊症狀　增強兒童免疫力　即睇9大菠蘿益處！

酸酸甜甜的菠蘿，既可作小食，又可入饌，小朋友就最喜愛！菠蘿不但美味，更有不同的健康益處。有研究指，菠蘿既增強孩子免疫力，亦能減輕飛蚊症狀，除此之外，還有什麼令人意想不到的益處呢？

按圖即睇9大菠蘿益處

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1.減輕飛蚊症狀

台灣學者曾發表一項研究，指當飛蚊症患者每天吃100至300克的菠蘿，3個月後平均可減少70%的飛蚊症症狀。研究發表於去年4月的《美國科學期刊》（The Journal of American Science）追蹤，388名飛蚊症患者，每天食用1至3片菠蘿，每片菠蘿重量約100克。研究發現，定期定量服用菠蘿，可在3個月後平均減少55%至70%的飛蚊症症狀。

菠蘿不但美味，更有不同的健康益處。（Unsplash）

2.營養豐富

菠蘿蘊含豐富營養，一杯大約165克的菠蘿塊，便包含脂肪、蛋白質、膳食纖維、碳水化合物、維他命C、維他命B6、銅、葉酸、鉀、鎂等人體所需營養及礦物質。

3.富含抗病抗氧化劑

除了營養豐富，菠蘿更富含抗氧化劑，可預防各種慢性疾病，包括心臟病、糖尿病。

4.幫助消化

菠蘿含有一種稱為菠蘿蛋白酶的消化酶，可分解蛋白質分子，使其更容易被小腸吸收，對胰腺功能不全的患者特別有益。

5.減低患癌風險

由於菠蘿具抗氧化及減輕炎症的效能，因而可減低患癌風險，而其菠蘿蛋白酶可抑制皮膚，膽管，胃系統和結腸等部位的癌症。

6.增強免疫力，抑制炎症

專家曾進行一項為期9週的研究，讓98名健康的孩子每天吃一個140g或280g的菠蘿，發現吃菠蘿的兒童患病發細菌感染的風險大大降低，顯示菠蘿的抗炎特性亦有助於免疫系統。

7.減輕關節炎症狀

早在1960年代，已有研究表明菠蘿蛋白酶名用於緩解類風濕關節炎的症狀，為人提供短期症狀紓緩。

8.外科手術或劇烈運動後，加快身體恢復速度

菠蘿蛋白酶的抗炎特性，可以減輕術後常發生的炎症，腫脹，瘀傷和疼痛。另外，劇烈運動令肌肉組織周圍引起炎症，影響肌肉力量，菠蘿蛋白酶亦可加快身體恢復速度。

9.方便融入日常飲食

菠蘿價格相宜，可以新鮮、罐裝或冷凍形式購買，可作小食、甜品，亦可簡單入饌。

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