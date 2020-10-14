疫情下面授鋼琴生意減8成　推網上陪練令家長不用督促小朋友練琴

在疫情的衝擊下，早前學校被逼轉型網上教學，而在大半年的停課期間，家長及小朋友也逐漸適應了網上教學的節奏，而有學校復課後雙管齊下，實體課堂輔以網上教學，令小朋友獲得更好的學習成果。而疫情下除了主流教育受影響外，教樂器的一眾導師收入也大受打擊，畢竟學樂器一直是面授為主，Betty 作為一位鋼琴導師，疫情下她大膽嘗試網上教琴、陪練，竟殺出一條血路，獲得不少家長好評，更有家長直言疫情過後會繼續保留網上形式陪練。

疫情後收入大減八成 家長未必接受網上教琴

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今年農曆新年過後，突如其來的疫情令學校宣布停課，作為鋼琴導師，家長也不願小朋友冒風險外出上鋼琴課堂，這段時間Betty的收入大減八成，在四月的時候，願意面授的學生只有約十個，亦因此令她萌生轉型的念頭。

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Betty慶幸自己丈夫十分熟悉音響器材方面的知識，很快便幫助自己建立了一個合格的直播空間，學生只需一部Ipad或Iphone配合廣角鏡便可以上堂。學生鏡頭方面，只需對焦自己手部，Betty的畫面則是自己琴鍵和半身畫面，方便與學生交流及示範，不過網上教琴並非一帆風順，Betty直言：「8月前當我推出網上教琴後，其實有不少家長也認為教琴是要面授才可以，畢竟多年來教學一直是面授形式，網上教學是史無前例，因此仍有部分學生在疫情期間暫停課堂。」

網上教琴演化成陪練 家長不再需要做「醜人」

對於Betty來說，實體課堂仍有不可取代的地方，尤其是初學學生，網上教學是行不通的，因為他們連基本的坐姿、雙手按琴鍵的正確手勢也未掌握。隨著疫情成為「新常態」，到8月份時Betty大部分的學生已恢復面授課堂，但不少已接受了網上教琴的家長亦體會到當中的好處，包括學生不用長途跋涉來上課，時間方面節省不少，亦更容易遷就時間。因此Betty推出網上陪練，讓學生除了有固定的實體課堂外，亦多了一個進步途徑。

Frankie的兒子Oliver跟Betty學鋼琴大約２年時間，亦是疫情期間大膽接受網上教琴及網上陪練的家長之一，Frankie認為小朋友對待老師的態度，令他們練琴更有成效，她指：「如果是我叫Oliver練琴，他一定會比較隨便應付，但即使是短短的30分鐘和Betty老師透過網上陪練，他的態度也會認真許多。」

另一方面，上堂的步驟亦十分簡單，Oliver只需要按時坐在鋼琴前加一部Ipad便可，作為媽媽的Frankie也不用再三提醒Oliver練琴令他反感，目前Oliver已習慣，會自動自覺準時和Betty老師練琴，而收費方面為$100-180，提供半小時至一小時的陪練服務。