鍾麗淇女兒患罕見病曾被診斷活不過2歲　克服脊柱側彎穩步前行

仔女的健康往往是父母最重視的事情,只要孩子健康成長就足夠。藝人鍾麗淇大女Isabella患有「沃夫-賀許宏氏症」(即「四號染色體缺損綜合症」),身體活動能力會比一般孩子無力軟弱,Isabella曾被醫生診斷活不過兩歲。不過,在家人悉心照顧下,Isabella在爺爺的撐扶下成功穩步前行,身為媽媽的鍾麗淇大為感動。

鍾麗淇8年前誕下大女Isabella,在Isabella六個月大的時候,因為一場發燒證實愛女患有罕有的基因病「沃夫-賀許宏氏症」(即「四號染色體缺損綜合症」),疾病令她手腳軟弱無力,不但無法自行走路,連坐著的時候身體亦會傾側倒下,Isabella曾被醫生診斷活不過兩歲。

鍾麗淇大女由爺爺扶着,成功穩步向前行。(鍾麗淇ig)

成功完服脊柱側彎問題穩步前行

雖然如此,鍾麗淇沒有放棄,一直悉心照顧女兒。Isabella現時已經8歲大,鍾麗淇早前上載Isabella由爺爺扶着穩步前行的短片,短片中Isabella面露燦爛笑容,一步一步地向前走,成功脊柱側彎問題,讓媽媽非常感動,並留言「Couldn't ask for a more amazing and loving family that is always there supporting and loving through life's adventures!And kudos and kisses to our four legged family for also encouraging Isabella to go go go!(在生命的歷程中,幸運遇到一個充滿愛、支持和關懷的家庭,還有家中的愛犬一直鼓勵Isabella向前行。)」

兒科醫生陳欣永表示,鍾麗淇大女患有的「沃夫-賀許宏氏症」非常罕見,全球大約每5萬人當中有1名患者,患者的樣貌會和平常人有所不同,整體發展會比一般小朋友遲緩等等。而當中8-9成患者會出現肌張力低情況,導致不能容易行走。不過根據患者症狀,進行相關治療和訓練,亦有可以作出改善。

按圖即睇「沃夫-賀許宏氏症」病徵及改善方法:

