無信仰父母發現外傭姐姐教寶寶祈禱、灌輸宗教思想　應如何解決？

這是每個人的核心觀念。價值觀在我們出生時已經成形，我們的基因本身便帶有父母的思維特質，形成自己先天的氣質，成為與生俱來的基本價值觀。隨着時間、學習、社會環境、政策、種族、宗教、道德標準、朋輩的影響下，價值觀也會進化，變得多元化。各種各樣的價值觀匯聚，自然容易衍生衝突。（本文內容節錄自《解決爭議的藝術》。）

外傭姐姐Sally來陳家三年了，看着小寶從剛滿月的嬰兒長成現在的小男孩。陳先生和陳太對來自菲律賓的Sally十分尊重關心，Sally也用心照顧小寶，希望把他教育得善良有禮。看到小寶每頓飯吃得慢吞吞，又任性偏食，Sally便跟陳氏夫婦建議，希望教導小寶在吃飯前像她一樣祈禱，感恩上帝賜食，培養他珍惜食物的心態。陳先生陳太沒有宗教信仰，也不願兒子在還未有獨立思考能力時便被灌輸宗教思想，這時，他們和Sally便出現了價值觀的衝突。

陳氏夫婦雖然明白Sally的初衷是為了教育小寶，但祈禱的行為與他們的價值觀相違背。他們可以指責Sally教導不當，直接制止她；但也可以跟她商量，將帶有宗教意味的祈禱變成讓小寶在吃飯前對食物說謝謝，在尊重Sally的宗教信仰和良好意願的同時，也能教導小寶學習感恩。

除了宗教，另一個影響價值觀的因素還包括民族特質。中國人和外國人的民族特質便有明顯分別。中國人重視人情和關係，愛面子，跟人相處得來，感覺對方信得過，就可以只講「信」字，許下口頭承諾，就算沒有正式合約也無所謂，也不太在意條約細節。外國人多以目標為本，結果導向，尊重合約精神及白紙黑字的條文規定，對他們來說，經過協商，在公平公正的情況下達成協議最為重要。

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當出現商業糾紛，中國人好面子的心態，促使他們不願意打官司，反而將重點放在如何協調雙方關係上，如果關係處理得好，他們的態度也會軟化，事件最後如何處理，要付出或得到甚麼，都變得容易商量。外國人在意的卻是事情的結果，出現衝突後，如何根據合約條文，理據分明地爭取對自己有利的解決方案，其後也會考慮制定更清晰的條例，防範同類事件再發生。相比之下，他們對雙方長遠關係的關注相對較少。

民族特質使我們為人處事時出現不同的取態，若沒有意識到這些價值觀的差異，簡單粗暴地將中國人定性為「不守規矩」、外國人「冷漠無情」，便很容易因誤解而加劇爭議。

香港是一個東西薈萃的大都會，不同文化在此融合，我們更加要以包容的心和開放的態度面對各種價值觀的分歧，就算不認同他人的言論或行事作風，卻仍可以予以尊重。

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價值觀、自我和性格往往會互相影響。有怎樣的價值觀，便會產生怎樣的性格，形成怎樣的自我，反之亦然。價值觀讓我們在遇上爭議時懂得分辨是非黑白，自我驅使我們維護自己的立場和需要，並因應性格衍生不同的維護行為，或平和理性，或強烈偏激。不過，正如社會包容各種各樣的價值觀一樣，是非黑白中間也有很多灰色地帶，辨別對錯固然重要，但最重要的是怎樣解決爭議。

過於追究對錯，只會令人走進死胡同，惟有將目光集中於解決問題上，爭議各方才有坐下來共同商議的空間。

《解決爭議的藝術》書本封面

書名：解決爭議的藝術

作者：Fanny Fung（馮詠敏）及Kenneth Chow（周林輝）為資深認可調解員、認可調解課程資深導師、認可調解員導師計劃名冊內之導師及認可調解課程考核員。Betty Chiu（趙熙妍）於傳媒、出版、教育行業工作多年，相信文字擁有撫慰心靈，改變人生的能力。

【本文獲「三聯書店」授權轉載。】