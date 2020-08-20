外傭坐地起價家務助理幫到手　單次服務$105起需提前預約

本港新型冠狀病毒疫情持續，而本港不少家庭需要聘請外傭協助分擔家務，但因疫情關係，不少外傭未能如期到港，在目前供不應求的狀況下，不少快約滿的外傭趁機坐地起價，要求過萬元薪金，因此建議只是家務上有困難的家庭，不妨直接找家務助理（鐘點）幫忙，撐過疫情。

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HelloToby

服務交流平台HelloToby的業務經理Natalie表示，聘用家務助理最重要的是他的態度，一般來說清潔500呎或以下的房屋，一個助理約三小時左右便可以完成，有經驗的助理亦會最後才清潔廁所。

以在HelloToby的平台上，聘用一位家務助理清潔400-700呎家居３小時，沒有特別要求的情況下，大約價格為$390，如服務地址距離地鐵站超過15分鐘步行距離，將會額外被收取$25-$225交通費。

Lazy鐘點家務助理

Lazy的收費與HelloToby接近，單次服務400-700呎家居一般為$130/小時，而額外收費方面亦比較親民，需額外30分鐘以上步行或交通只需加$50，非地鐵沿綫加$25，如果大家在疫情期間有大量需要，他們的鐘點亦有套票優惠，家長可自行參考。

HelperGo

HelperGo已為所有幫手購買保險，服務最少要4小時，以單次服務501-700呎家居一般為$115/小時，香港、離島地區會有附加費。相對於其他配對程式，HelperGo能預先給你心理準備，會把當日有機會服務你的幫手資料列出。

Smart Home 智舒適

標準鐘點服務範圍包括清潔房間、客廳、洗手間、浴室、廚房、窗門、全屋傢俱、拖地、更換床單被舖、街市買餸、洗熨衣物 (不包括手洗衣物) 等基本工作，但沒有上述兩個網站清晰，目前單次4小時服務收費為$420起，沒有手續費的收費方式為過數及PPS比較不方便，但賣點是該服務供應商的家務助理，一般都有多年服務經驗，或持有再培訓局的家務助理證書。

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