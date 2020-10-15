家長掃平貨｜文具品牌Smiggle香港4分店將全線結業　原子筆最平$3

很受小朋友歡迎的澳洲文具品牌Smiggle即將全線結業，現時全港有4間分店，於10月初開始減價促銷，全部商品以半價發售，當中不少更折上折，有商品減價後更低於$1。記者今早到位於九龍塘又一城分店時，發現有不少家長已「大手掃貨」，更有家長表示是其女兒是長期粉絲，一旦得悉該店結業定會大感可惜，故她與友人前來把握最後入貨機會。 攝影：許珞珩

點圖即睇結業減價貨品：

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澳洲文具品牌Smiggle於2016年5月進註香港，在九龍灣德褔商場開設首間門市，以拓展亞洲業務。店鋪以鮮艷奪目的室內設計作招徠，發售商品主要以文具為主，包括桌上用品、書籍、筆盒、背包、便當包、顏色筆、手錶、玩具、遊戲。

在未進駐香港前，不少本地家長也會上網選購，據香港投資推廣署資料顯示，Smiggle每年推出超過800款新產品，高峰期在香港開設超過8間分店，而現在淨下九龍塘又一城、沙田、青衣城及銅鑼灣4間分店。

Smiggle於2003年在澳洲成立，以標榜設計創新、鮮艷顏色的文具玩具為主要銷售商品，於澳洲、新西蘭、新加坡、英國及香港等地設有超過200間門市，相信今次香港全線結業會令不少粉絲失望。

*以上商品價格由店鋪提供為準，文章所示價格只作參考。

Smiggle分店地址： 九龍塘又一城L2樓33店 沙田新城市廣場A223店 銅鑼灣皇室堡 217店 青衣城1樓11店

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