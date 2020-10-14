日本NAMCO最新遊樂競技場進駐九龍灣　9大親子好玩運動區

日本人氣遊戲機中心 Namco推出全新遊戲區「SPORTAINMENT ARENA」，以充滿日本特色的運動遊樂競技場為主題，提供5100呎運動專區，包含9個大型運動遊樂設施，部分配合刺激感十足的數碼科技設備，是挑戰平衡感和反應力的親子放電好去處。 攝影：歐嘉樂 攝錄：許珞珩 剪接：李紫銘

Namco早於9月在九龍灣德福廣場二期開設新店，而今個月特別推出充滿日本特色運動遊樂競技場，讓熱愛旅遊的家庭在香港也可以尋回那陣「鄉下」味。

點圖即睇運動遊樂競技場有9 大遊戲園區

「滾動吧！JUMBO BOWLING！ 」

玩家需將巨型保齡球向前推，把所有保齡球樽推倒為勝。

「弓箭手登埸！VS ARCHERY！」

訓練手眼協調，瞄準屏幕上的靶並把箭發射！可能會發掘出隱藏的才華！

「VS PINGPONG 訓練反應力！」

玩家可在打乒乓波的途中轉換不同大小的球拍，配合刺激感十足的數碼科技的乒乓波桌，爭取成為反應力之王。

「VS HANDBALL 投擲大比拼！」

遊戲需要玩家全身動起來，將力量傳到手球，向屏幕上的不同目標投射！

「Basket 4 搶先過四關！」

與對手同步在限時內投入籃球，目標是將四個籃球成一直線，在進攻的同時嘗試阻止對手成功，運動量十足。

「難以專心的 MASSAGE FOOTBALL」

玩家需在指定位置把足球射向龍門，站在指壓板上的衝力射球，要嘗試忍着痛取得高分。

「激烈的戰鬥！POKA POKA STADIUM！」

兩名玩家分別站在圓形軟墊上，利用長棒把對手從推下來，充滿日本運動遊樂競技場特色。

「保持平衡！SHOCKBALL 大戰！」

玩家們於指定的軟墊，用巨型圓球把對手推下來，能跑到對面的就是贏家。(此項目只限18歲或以上人士參與)

「保持平衡！SHOCKBALL 大戰！」玩家們於指定的軟墊，用巨型圓球把對手推下來，能跑到對面的就是贏家。(此項目只限18歲或以上人士參與) 歐家樂攝

「爆發力大比拼！全速前進的 RUN & RUN！」

兩名玩家繫上安全鎖扣後，用盡全力向前跑，把小球黏貼在魔術貼上，跟對手鬥出最遠距離。(此項目只限18歲或以上人士參與)

Namco「SPORTAINMENT ARENA」

地點：九龍灣德福廣場 2 期 5 樓 501A 舖

開幕日：2020 年 10 月 15 日（四）

營業時間：11:00~21:00

入場費用：首 30 分鐘： 一般門票 80 元／學生門票 60 元／兒童門票 50 元

其後每 30 鐘：一般門票 60 元／學生門票 50 元／兒童門票 40 元

入場限制※小童及學生優惠門票必須查看個人身份證或穿著校服

※5 歲或以下小童免費入場，但不能遊玩設施並必須由 18 歲或以上付費成人陪同

※部分設施只適合 18 歲或以上人士遊玩，其他設施適合 6 歲或以上人士遊玩

※最大容許人數：約 70 人

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