子女愛飲珍珠奶茶　港媽研創純素珍珠奶茶疫市開店：可以日日飲

孩子的出生,總為父母帶來各種生活衝撃,甚至促成一個階段的開始。自有了兩名孩子,Po所關心的事情便離不開孩子的日常,健康固然是其中重要的一環。孩子總嗜甜,被認為「無益」的珍珠奶茶卻是子女的最愛,令Po萌生一個忽發奇想的念頭。 「其實大家都咁鍾意飲,咁不如我整一個健康版,就可以日日飲!」她遂著手研創純素版的珍珠奶茶,更疫市開店,期望與更多人分享,同時推動可持續生活概念。「希望可以將營養飲品,用一個有趣方式呈現,可以話完全係一場革命!」 攝影:黃寶瑩(部分相片由受訪者提供)

創業實踐綠色理念

Po在香港長大,於求學時期移居美國,在紐約唸大學,畢業後從事廣告設計行業,曾在當地生活近十年。婚後誕下孩子後,便成為了全職媽媽。「自從有咗細路仔之後,改變咗我好多。家長都係俾最好嘅嘢細路仔,生咗大女之後,由食物、日常用品,例如潤膚露、尿片,咩都做一大輪資料搜集,去睇每一樣嘢係點做、來自邊度、有咩材料。」

從資料搜集的過程,Po開始了解什麼是對環境有善的產品。現時長女及幼子分別8歲及3歲,她認為是時候重新實現自己的追求。「我希望可以幫人,呢個係一個信念。但用咩渠道去幫人,就係一個問題。」她於今年開展品牌PO house,以環保及永續發展為理念,推出綠色時裝及美容產品平台,8月底則於中環開設了一間純素珍珠奶茶店Mother Pearl。

珍珠奶茶的革命

「我自己由細到大都好鍾意飲珍珠奶茶,仔女都鍾意,身邊嘅人又係好鍾意,但都係秘密咁鍾意!」高糖、高脂的珍珠奶茶,常被標籤為「無益」飲料,作為母親,Po對此有更多的憂慮。「小朋友食高GI值(升糖指數)嘅甜嘢,血糖一下子升高,會令佢哋好興奮,但又好快好攰;同埋之前有報導話珍珠係用塑膠做,飲嘅時候又唔知啲珍珠喺邊度嚟!我就諗其實大家都咁鍾意飲,咁不如我整一個健康版出嚟,可以同人分享,仔女又可以日日飲!」

當萌起這個念頭,Po便著力思考,「咩為之一個健康版本嘅珍珠奶茶?應該用乜野角度切入?希望一做就要做到最好。」為打造一杯徹頭徹尾健康的珍珠奶茶,Po從原材料,包括奶、珍珠、糖入手。店子採用椰糖、羅漢果糖、黑糖蜜等低升糖指數的天然代糖,配以自家製無添加植物奶「mylk」(包括無麩質燕麥奶、杏仁奶和火麻奶),及以活性炭、薑黃、巴西莓、辣木混以木薯粉製成的四式珍珠來調製飲料。

「如果我哋嘅珍珠,唔係一舊冇用嘅野,而係有唔同嘅營養價值,大人覺得有咬口,細路仔又鍾意,會係一件好有趣嘅事。」開業一個多月,Po直言有客人提出質疑。「總有人challenge(挑戰)你,點解同平時嘅珍珠奶茶唔一樣?我哋係行緊唔同路線,希望將營養飲品用一個有趣方式呈現,呢個完全係一場革命。」

媽媽Po於中環開設純素珍珠奶茶店。

疫市開店是優勢

疫情期間創業開店,會否存有隱憂?Po卻直言「好有信心」。「其實都係因為呢個疫情,我哋先可以喺food cost(食物成本)上咁使錢,因為正常嘅rent(租金)係難生存嘅,呢個都係一個恩賜。疫情期間大家都更加著重自己健康,對我哋都係一個優勢。Surprisingly(驚喜地)香港人係好open minded(開放),會去試一杯全新演繹嘅珍珠奶茶。」

她透露,開店後不少品牌及單位邀請合作,惟現階段希望先維持產品質素。「我哋都係奄尖,希望分享最好嘅一面,做好quality control(品質控制),人哋先會返轉頭,先可以深入民心,呢個係我哋嘅value(價值),more than(而不是)一開始就要賺盡佢。」

生活細節不離環保

Po笑言,孩子現時每天嚷著到店子買飲料,而女兒最愛的是以百香果、芒果、火龍果、奇亞籽及巴西莓珍珠等調成的「百果之香」(over the rainbow)。「有邊個父母唔想自己仔女勁聰明!奇亞籽對小朋友腦部發展好好,就咁叫佢食,佢哋又唔會食,因為個樣唔靚,要加落飲品,所以餐牌上面好多都特登加咗奇亞籽!」

店子更推出以製作植物奶時剩下的杏仁渣所製成的小食,希望藉以推廣零廢棄生活概念。Po坦言,在日常生活裡,反要孩子提點好好實踐環保。「兩個細路仔都喺國際學校讀書,佢哋本身都好習慣呢個教育,我哋會互相提醒。有時我哋出街,唔記得帶環保袋,我個女係好堅決,攬住啲product(貨品)都唔要一個膠袋!大人有時會懶,買個方便,但就係呢個心態,令地球變咗而家咁樣。」

Po又分享,日常教育孩子,只有三大原則。「第一,對人和環境要kind(友善);第二,要問自己將來可以點樣改變呢個世界;第三,serve(幫助)人哋可以係一件好開心嘅事,U are lucky enough to share something with someone else(有能力分享是你的福氣),我喺屋企係會成日提點呢三樣嘢。」

