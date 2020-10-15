子女愛飲珍珠奶茶　港媽研創純素珍珠奶茶疫市開店：可以日日飲

孩子的出生，總為父母帶來各種生活衝撃，甚至促成一個階段的開始。自有了兩名孩子，Po所關心的事情便離不開孩子的日常，健康固然是其中重要的一環。孩子總嗜甜，被認為「無益」的珍珠奶茶卻是子女的最愛，令Po萌生一個忽發奇想的念頭。 「其實大家都咁鍾意飲，咁不如我整一個健康版，就可以日日飲！」她遂著手研創純素版的珍珠奶茶，更疫市開店，期望與更多人分享，同時推動可持續生活概念。「希望可以將營養飲品，用一個有趣方式呈現，可以話完全係一場革命！」 攝影：黃寶瑩（部分相片由受訪者提供）

創業實踐綠色理念

Po在香港長大，於求學時期移居美國，在紐約唸大學，畢業後從事廣告設計行業，曾在當地生活近十年。婚後誕下孩子後，便成為了全職媽媽。「自從有咗細路仔之後，改變咗我好多。家長都係俾最好嘅嘢細路仔，生咗大女之後，由食物、日常用品，例如潤膚露、尿片，咩都做一大輪資料搜集，去睇每一樣嘢係點做、來自邊度、有咩材料。」

從資料搜集的過程，Po開始了解什麼是對環境有善的產品。現時長女及幼子分別8歲及3歲，她認為是時候重新實現自己的追求。「我希望可以幫人，呢個係一個信念。但用咩渠道去幫人，就係一個問題。」她於今年開展品牌PO house，以環保及永續發展為理念，推出綠色時裝及美容產品平台，8月底則於中環開設了一間純素珍珠奶茶店Mother Pearl。

珍珠奶茶的革命

「我自己由細到大都好鍾意飲珍珠奶茶，仔女都鍾意，身邊嘅人又係好鍾意，但都係秘密咁鍾意！」高糖、高脂的珍珠奶茶，常被標籤為「無益」飲料，作為母親，Po對此有更多的憂慮。「小朋友食高GI值（升糖指數）嘅甜嘢，血糖一下子升高，會令佢哋好興奮，但又好快好攰；同埋之前有報導話珍珠係用塑膠做，飲嘅時候又唔知啲珍珠喺邊度嚟！我就諗其實大家都咁鍾意飲，咁不如我整一個健康版出嚟，可以同人分享，仔女又可以日日飲！」

當萌起這個念頭，Po便著力思考，「咩為之一個健康版本嘅珍珠奶茶？應該用乜野角度切入？希望一做就要做到最好。」為打造一杯徹頭徹尾健康的珍珠奶茶，Po從原材料，包括奶、珍珠、糖入手。店子採用椰糖、羅漢果糖、黑糖蜜等低升糖指數的天然代糖，配以自家製無添加植物奶「mylk」（包括無麩質燕麥奶、杏仁奶和火麻奶），及以活性炭、薑黃、巴西莓、辣木混以木薯粉製成的四式珍珠來調製飲料。

「如果我哋嘅珍珠，唔係一舊冇用嘅野，而係有唔同嘅營養價值，大人覺得有咬口，細路仔又鍾意，會係一件好有趣嘅事。」開業一個多月，Po直言有客人提出質疑。「總有人challenge（挑戰）你，點解同平時嘅珍珠奶茶唔一樣？我哋係行緊唔同路線，希望將營養飲品用一個有趣方式呈現，呢個完全係一場革命。」

媽媽Po於中環開設純素珍珠奶茶店。

疫市開店是優勢

疫情期間創業開店，會否存有隱憂？Po卻直言「好有信心」。「其實都係因為呢個疫情，我哋先可以喺food cost（食物成本）上咁使錢，因為正常嘅rent（租金）係難生存嘅，呢個都係一個恩賜。疫情期間大家都更加著重自己健康，對我哋都係一個優勢。Surprisingly（驚喜地）香港人係好open minded（開放），會去試一杯全新演繹嘅珍珠奶茶。」

她透露，開店後不少品牌及單位邀請合作，惟現階段希望先維持產品質素。「我哋都係奄尖，希望分享最好嘅一面，做好quality control（品質控制），人哋先會返轉頭，先可以深入民心，呢個係我哋嘅value（價值），more than（而不是）一開始就要賺盡佢。」

生活細節不離環保

Po笑言，孩子現時每天嚷著到店子買飲料，而女兒最愛的是以百香果、芒果、火龍果、奇亞籽及巴西莓珍珠等調成的「百果之香」（over the rainbow）。「有邊個父母唔想自己仔女勁聰明！奇亞籽對小朋友腦部發展好好，就咁叫佢食，佢哋又唔會食，因為個樣唔靚，要加落飲品，所以餐牌上面好多都特登加咗奇亞籽！」

店子更推出以製作植物奶時剩下的杏仁渣所製成的小食，希望藉以推廣零廢棄生活概念。Po坦言，在日常生活裡，反要孩子提點好好實踐環保。「兩個細路仔都喺國際學校讀書，佢哋本身都好習慣呢個教育，我哋會互相提醒。有時我哋出街，唔記得帶環保袋，我個女係好堅決，攬住啲product（貨品）都唔要一個膠袋！大人有時會懶，買個方便，但就係呢個心態，令地球變咗而家咁樣。」

Po又分享，日常教育孩子，只有三大原則。「第一，對人和環境要kind（友善）；第二，要問自己將來可以點樣改變呢個世界；第三，serve（幫助）人哋可以係一件好開心嘅事，U are lucky enough to share something with someone else（有能力分享是你的福氣），我喺屋企係會成日提點呢三樣嘢。」

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