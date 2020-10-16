親子露營｜秋天踏入露營季節　推介適合一家大細5大方便營地

最近天氣開始轉涼，是和小朋友一起親親大自然的好時機。除了可以帶仔女入住特色豪華露營車，亦可以一嘗傳統露營場地。不過帶仔女露營不但要帶大量裝備，亦要留意營地設施是否足夠。今次介紹5大適合親子露營的營地熱點，不但交通方便，家長毋須帶着大量裝備走遠程山路，亦有配套設施如固定水源及廁所，方便照顧小朋友。

按圖即睇5大親子露營營地推介：

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東龍島

東離島東平洲上的營地位於島嶼最東端，近乎三面環海，非常當風，記得帶備防寒衣物！大家可從鯉魚門三家村或筲箕灣避風塘碼頭乘渡輪前往，交通算方便。島上官方營地位置有一大片草地，可以容納多個帳蓬，還有士多可以購買物資。

交通：由馬料水碼頭乘街渡前往。東平洲下船後朝左方更樓石方向走至島的東端盡頭，約15分鐘便到。

東平洲營地設施：溪澗水源、旱廁、燒烤爐、污水穴、晾衫架及涼亭。

大網仔一號營地

大網仔一號營地位於西貢西郊野公園，鄰近大網仔，交通上最為方便，駕駛人士亦可自駕到達。營地由漁農自然護理署管理，適合露營新手，環境開揚非常舒適。

大網仔一號營地（資料圖片）

交通：在西貢市巴士總站乘9號小巴，在烈士碑園下車後步行5分鐘；假日可在鑽石山巴士總站乘96R。

設施：浴室、廁所、固定水源、燒烤爐

鶴藪

鶴藪營地鄰近鶴藪水塘，適合居住在北區的家庭。鶴藪營地位於石坳山之東麓，鄰近鶴藪水塘。營地環境優美，附近更有鶴藪水塘家樂徑，路徑由大石砌成，沿途山明水秀，中途會經過多條石澗及一個實驗樹林。鶴藪水塘家樂徑路徑平緩，適合家庭郊遊，全程約需1小時。

交通：在粉嶺港鐵站轉乘52B號，在鶴藪村總站下車後步行約15分鐘。

設施：浴室、廁所、固定水源、燒烤爐

西貢灣仔

西貢灣仔位於西貢西郊野公園灣仔是露營熱門地點之，分西營地及南營地，又被稱為「露營豪宅」。西營地近海邊，可進行垂釣，附近有海下灣海岸公園，是遠眺整個海下灣美麗景色的最佳觀景點之一，但營位較少；南營地為一片大草地，基本上不會爆滿。

西貢灣仔（資料圖片）

交通：從西貢黃石碼頭乘搭渡輪，下船便即到達。

設施：固定水源、廁所、淋浴間、燒烤爐。

荃錦營地

荃錦營地位於大欖郊野公園內，鄰近荃錦郊野公園管理站。營地環境清幽，林木茂盛，自成一角。家長和小朋友可以在此俯瞰荃灣及青馬一帶景色。

荃錦營地交通方便，深受行山人士歡迎。（顏銘輝攝/資料圖片）

交通：可在荃灣如心廣場巴士總站或荃灣地鐵站上蓋巴士站乘搭51號往上村巴士，於「大帽山郊野公園」站下車，步行約5分鐘即可到達。

設施：固定水源、廁所、燒烤爐、污水穴

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