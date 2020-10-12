Staycation｜迪士尼樂園酒店推5項親子活動　升級試整Duffy點心

因新型肺炎疫情在全球爆發，一家大細今年無法去外國旅行，在本地度假也是另類好選擇。香港迪士尼樂園酒店推出奇妙「宅度假」，讓入住的賓客享受多元化的康樂活動和措施，更可以升級參與餐飲和手作班，包括親手製作可愛的Duffy點心！ 攝影：鄭子峰

在疫情的陰霾下，不少家庭也選擇留港小旅行。為了讓小朋友的度假體驗更添樂趣，香港迪士尼樂園酒店推出平日限定的免費康樂活動。

按圖即睇香港迪士尼樂園酒店康樂活動：

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香港居民專享留港度假優惠

香港居民可以享有香港迪士尼首推的「迪士尼平日留港度假優惠」，入住香港迪士尼樂園酒店平日住宿2晚約港幣$2956起，已包每晚港幣$酒店餐飲$500電子換領券。「奇妙處處通」會員可享免費房間升級。優惠期至12月17日，僅限平日使用。

而預訂香港迪士尼樂園酒店的「仙杜瑞拉」主題套房、「魔雪奇緣」主題套房一晚亦享有7折，價格由$2240起。

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入園優惠推「好友同行」

由即日至11月15日，除了「三人遊二人價」之外，「奇妙處處通」會員更有「好友同行」優惠，每位同行好友購買一日門票可減港幣$200。

期待已久的「奇妙夢想城堡」即將在年底開幕，現正進入最後階段。而為了保持社交距離，與迪士尼朋友合照的形式改為「自拍點」，在社交距離下和角色們合照。

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按圖即睇「三人遊 二人價」優惠詳情：