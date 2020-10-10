親子行山｜港島區行山路線推介　靚景易行６歲以下都應付到

近日天氣開始涼，踏入秋季的天氣將更適合遠足行山，不過家長仍需注意疫情狀況，行山時也不能掉而輕心，注意社交距離。家長為小朋友安排行山路線時，其中一個難題是不知道路線難度是否適合子女，作為兩孩之母的80後媽媽-阿蕉媽，經常帶子女上山下海遊玩，而她的小朋友分別４歲及６歲，今次她以個人的遊歷經驗，和大家分享5條港島區親子行山路線，6歲或以下小朋友也絕對能應付得來，部分路線更可推BB車走全程！ 【圖片由受訪者提供】

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香港仔郊野公園

這路段綠樹林蔭, 兩旁大樹可以遮擋猛烈的太陽，此路特設樹木研習徑, 大家可以一邊走一邊認識香港仔郊野公園特有的樹木。該路線可以推 BB 車非常易行，往香港仔下水塘的路主要為平坦寛闊的道路 。

香港仔下水塘的西側還設有香港仔傷健樂園及樹木廊，終點有小食亭給大家買飲料或小食 ， 離開樹木廊行多 7-8 分鐘就到終點了。到漁光道可乘巴士或小巴回石排灣或香港仔。

南朗山

沿途可欣賞美麗嘅海岸風光，包括深水灣、淺水灣、中灣、南灣，遊艇會 ，中途有涼亭以及直升機停機坪(南朗亭) 可作小休之餘亦是一個不錯的「打卡位 」。

路線全長約 2 公里，路程短但主要為上山及落山路徑 ，離開涼亭後路徑比較多碎石，但可挑戰小朋友的能力，落山中段會見到一個小碎石山，聽說每個行山人士經過都會放一塊石到石堆，形成這個有趣的碎石山，大家記得拍照留念。

山頂

路程短，以下山為主，可以欣賞青山綠水及各種小昆蟲以及在薄扶林水塘的烏龜和鯉魚，於終點香港傷健協會賽馬會傷健營更可看到馬匹。從山頂出發，大約一小時到達薄扶林水塘。如果想挑戰更高難度，可以倒轉行，即從薄扶林水塘行上山頂。

荷蘭徑

荷蘭徑非常適合小朋友甚至幼兒同行，全程只有 1.5 公里，山路平坦，四周綠樹林蔭，會有點像去了恐龍時代的原始森林一般。行一小時左右到達馬己仙峽配水庫遊樂場，小朋友可跑圈玩玩攀登架放電，尾段經過山頂纜車路，纜車會在頭頂上經過。

大潭水務文物徑

可以欣賞美麗的水塘景色和上百年的水壩、石橋古蹟，文物徑大部分路段都是林蔭路，尚算輕鬆易行，如帶著走路未穩的小寶貝可推BB車。全段文物徑可途經 4 個水塘，5 座石橋 和10 個文物徑資料站牌 以及21項水務歷史建築，絶對值得大家一遊。