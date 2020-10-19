疫情下外傭每月只外出一日不久後懷孕　專家建議僱主處理方法

根據2020年9月尾勞工及福利局公布文章中顯示香港外傭數目跌破37萬，由於疫情影響令外傭來源地封城、香港防疫措施及本地經濟下滑令巿民收入下降等因素，影響不少家庭在招聘外傭時要顧及的考慮因素更多。在疫情下聘請外傭成本已提高近４萬，香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示惟近日有一個月只出一次街的外傭向其僱主宣佈懷孕，令僱主大為頭痛。 (資料圖片)

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曾有外傭驗身證明造假

外傭懷孕個案在香港屢見不鮮，一旦遇上外傭入職後懷孕，令不少僱主大感無奈，徐曉彤表示外傭懷孕是她經常收到的僱主救助個案，她說：「試過有菲律賓女傭來港前，找妹妹為她頂包驗身，當到步不久即發現原來當地的驗身報告是造假，再加上驗孕的空窗期，的確令僱主大失預算。就連近日疫情，一個月只出外一天的外傭都向僱主說懷孕需要墜胎。」

本地僱主保障漏洞

她認為不少外傭存心瞞騙僱主也不足為奇，因為香港有比外傭來源地完善及便宜的生產醫療系統，她說：「其實香港的外傭機制有很大的漏洞，只要持有香港身分證就可享有《僱傭條例》保障，但如果一旦遇上海外驗身報告是造假，該女傭根本是不適合來港工作，這已經存在欺騙行為，但香港沒有一個機制讓僱主可以告當地領事館提供不實的驗身報告，除了懷孕，有些長期病患的也是明明外傭不是「fit to work」，但仍然批准來港，香港僱主只能默默承受。」

在港所生子女身份不明朗

安樂窩僱傭中心執行董事王偉東表示過去也曾收過有僱主因為外傭懷孕，而需要中介公司介入協商的個案，他說：「因為終審法院早年已經裁定，外傭在香港並不享有居港權，對外傭在港所生子女暫時沒有相關限制。若然外傭子女的父／母親為香港居民，子女便自動享有居港權。但若父母雙方都不是香港永久性居民，外傭在香港所生子女只有一個情況，可以申請成為香港永久性居民，就是跟隨父母的工作簽證留港，在香港連續住滿7年後入紙申請，但最終決定權仍在入境處。」

他續說：「一般外傭孕期去到5至6個月時，也知道自己不適合工作，小朋友在香港有居留權的機會不明朗，若不返回原居地，可能連原居地的國藉也失去，所以建議僱主應找中介公司幫忙協商，是否提早解約。」

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