外傭做事認真定求其？　僱主波鞋淋雨後當街嘔泡　連洗衫都有趣事

成日都話「難求好姐姐」，呢句說話應該道出咗唔少僱主心聲，而對於僱主們嘅各項要求，有人會話：「你點對人，人點對你」之但係同姐姐相處過程中，有好多時候都超越咗「點對人」呢個問題。

主同工人嘅矛盾，往往超出你嘅估計範圍，就好似就有JM喺討論區分享嘅呢一對「嘔泡波鞋」...（親子王國授權提供）

由於文化差異，而且加上「一樣米，養百樣人」嘅道理，僱主同工人嘅矛盾，往往超出你嘅估計範圍，就好似近日有網民喺親子王國討論區分享嘅呢一對「嘔泡波鞋」...

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【本文獲「親子王國」授權轉載。原文：【外傭趣聞】洗鞋洗出泡！僱主雨下變搞笑片主角 網民：十個趣】

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