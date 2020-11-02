聖誕節｜寄信給聖誕老人　一文睇清截郵日及各地聖誕老人收件地址

還有一個多月的時間便是聖誕節，而世界各地也有聖誕老人正在等候收到孩子們的來信 ,如果小朋友想把自己的願望寫在信上，寄給世界各地的聖誕老人，香港郵政早前公布今年的聖誕空郵截郵日期，為確保空郵郵件可於聖誕前寄抵目的地，各位家長要注意有關截郵日期前寄出郵件。

按圖睇清全球聖誕老人地址：

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按圖睇清聖誕空郵截郵日期

香港郵政早前公布今年的聖誕空郵截郵日期，而我們亦為大家集合了一些熱門地的聖誕老人收件地址，小朋友只要根據指定地址，貼上足夠郵票，在截郵日期前郵出即可，不少國家的聖誕老人在收信後會回信給小朋友，給他們一個驚喜，不過由於聖誕老人粉絲眾多，小朋友可能要耐心等候回信。

聖誕平郵截郵日期

下列為投寄聖誕平郵信件、聖誕卡、郵包及包裹往外地的截郵日期。有關日期是根據各目的地郵政機關的要求而臨時訂定，確實日期及服務或會受當時的航運服務所影響，並可能會於短時間通知後予以更改。為免延誤，市民宜在下述日期前投寄。市民於投寄前應瀏覽香港郵政網站 (www.hongkongpost.hk) 參閱各海外目的地現時可提供的服務類別。

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