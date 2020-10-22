香港樂高探索中心明年初開幕　優先試玩門票今日網上率先發售

香港樂高探索中心（LEGOLAND Discovery Center Hong Kong）將於2021年初於K11 MUSEA正式開幕，有「樂高超級室内遊樂場」之稱的香港樂高探索中心面積達30,000平方呎，主要為有3-10歲兒童的家庭提供平均2-3小時的互動及教學體驗。中心將設有10個不同的樂高主題園區，包括古堡歷險、迷你天地、樂高好朋友OLIVIA之家、樂高創意工作室、樂高得寶農莊、魔法轉盤、樂高賽車場、樂高4D動感體驗及樂高咖啡室及禮品店。 （攝影：黃寶瑩、部分圖片：日本樂高探索中心）

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優先試玩全年通行證及一日門票開售

樂高探索中心目前在全球共設有27間，亞洲區共佔5個，包括東京、大阪、北京、上海及瀋陽等，香港樂高探索中心於今日（22日）舉行動土儀式，並宣布優先試玩（First-to-Play）全年通行證及一日門票將於今日起在官方網頁發售，售價分別為$999及＄$240（大小同價）。

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香港樂高探索中心分為10個展區，包括古堡歷險、迷你天地、樂高創意工作室、樂高好朋友、樂高得寶農莊、樂高賽車場、魔法轉盤、樂高動感體驗、禮品店及樂高咖啡屋。香港樂高探索中心總經理 Kelly Mak表示香港適合親子的玩樂場所選擇有限，在全球共有27間樂高探索中心，而香港是全球投資成本最高，選址一如過往取決於方便市民到達的商場之中。被問到會否限制人入場人數，她表示每日限制最高入場人數為816人。

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香港樂高探索中心票價：

優先試玩（First-to-Play）全年通行證：$999（大小同價）（購買全年通行證送獨家禮盒套裝將包括：樂高人仔鎖匙扣、刻有2021字樣樂高積木、精美樂高袋裝、玩具樂高探索中心襟禁章、樂高探索中心掛繩）

優先試玩（First-to-Play）一日門票：$240（大小同價）

詳情：https//hongkong.legolanddiscovervcentre.com/en/tickets/

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