親子好去處｜Baby Shark音樂劇率先售票　PIXAR派對車巡遊各區

即將來到沒有公眾假期的11月！本地首架「PIXAR歡樂放送派對車」將由10月31日起至11月26日遊走全港鬧市，與一眾 PIXAR 主角大派主題精品。此外，風靡小朋友的洗腦神曲Baby Shark再次在香港舉行音樂劇，想和小朋友一起Doo Doo Doo便要立即買飛了！

全港首架「PIXAR歡樂放送派對車」將由10月31日起至11月26日遊走全港鬧市如銅鑼灣、旺角、將軍澳、觀塘、九龍灣、屯門、上水及新蒲崗等，連同一眾派對專員率先慶祝《反斗奇兵》25周年，大派主題精品，包括超搶眼動畫角色馬卡龍棒、派對禮品包及設計獨特的A4文件夾，粉絲們萬勿錯過！

PIXAR歡樂放送派對車巡遊日期及地點：

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Halloween版Baby Shark─《Halloween Shark》

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音樂劇《Baby Shark LIVE: The Hidden Treasure》確定於聖誕前夕登陸香港，音樂劇長約65分鐘，12月19及20日於香港九龍灣國際展貿中心舉行。

音樂劇將會以鯊魚家族冒險之旅作為故事，與小朋友一起唱歌互動。音樂劇門票將由網購平台Klook獨家發售，現時購票有85折早鳥優惠$238起。

Baby Shark音樂劇詳情：

演出日期：2020年12月19日及20日

演出時段：10:30／13:30／16:30／19:30

地點：九龍灣國際展貿中心3樓匯星

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