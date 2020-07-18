陳小春兒子搞NERF槍生日派對　胡杏兒大仔有Baby Shark主角陪慶生

每年小朋友的生日，爸爸媽媽都會為仔女費盡心思慶祝，有些父母會為仔女舉行生日會，亦有些父母選擇和仔女一家人過生日。最近陳小春及應采兒為7月初生日的Jasper舉辦了一個以「NERF GUN」為主題的生日會，連生日蛋糕亦是一把「NERF GUN」，非常特別！其實娛樂圈不少星媽星爸會為仔女準備盛大的生日派對，當中不乏以卡通人物、動物作主題。今次為大家盤點娛樂圈星二代的各種盛大生日派對主題。

1. 陳小春囝囝 Jasper

早前陳小春和應采兒為7月1日生日的Jasper舉行以「NERF GUN」為主題的生日派對，其中Jasper的生日蛋糕更是全場焦點！生日蛋糕以「NERF GUN」為主題，一整支射擊玩具槍全部可以吃，蛋糕跟一把真的NERF GUN完全沒有分別！

陳小春囝囝 Jasper7歲生日派對以「NERF GUN」為主題（應采兒ig）

而Jasper 5歲生日會則是而瑪利奧派對作主題，應采兒陳小春和Jasper齊齊扮演瑪利奧派對人物的角色，配上Mario的蛋糕，超有氣氛！

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2.陳茵媺大仔 Aiden

陳茵媺大仔Aiden5歲生日舉辦了一個以星戰為主題的生日派對，Aiden身穿黑武士裝、手執激光劍，而家人則穿上Star War 其他角色的衣服。陳茵媺亦為他們準備了星戰主題曲奇餅和蛋糕。

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3.胡杏兒細仔 Ryan

胡杏兒細仔 Ryan的1歲生日會以蜘蛛俠為主題，除了有蜘蛛俠佈景板外，亦有兩層高的蜘蛛俠蛋糕，Ryan和哥哥Brendan更穿上蜘蛛俠的衣服，變身做小小蜘蛛俠！

胡杏兒細仔 Ryan的1歲生日會以蜘蛛俠為主題（胡杏兒ig）

4.胡杏兒大仔 Brendan

胡杏兒大仔 Brendan的2歲生日則以Baby Shark 作主題，除了有Baby Shark主題蛋糕，更加有Pinkfong和Baby Shark的角色現身和 Brendan合照，場內亦有Baby Shark主題甜品和氣球

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5.鄭希怡囡囡 梁浸浸

鄭希怡囡囡梁浸浸4歲生日就以彩虹作主題，除了有一個彩虹蛋糕外，整個場景的佈滿彩虹氣球，梁浸浸和鄭希怡一家及親友都穿上色彩繽紛的衣服。

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6.黎諾懿囝囝 小春雞

黎諾懿囝囝小春雞今年的生日以《反斗車王》作主題，蛋糕是《反斗車王》主題，山丘上有5部《反斗車王》汽車。不過今年因為疫情關係，黎諾懿只是在家中舉行小型生日會。

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7.陳敏之囝囝 子樂

陳敏之囝囝子樂舉辦了以蜘蛛俠作主題的生日派對，當中蛋糕是一個半身蜘蛛俠蛋糕，有型之外還有Smash Cake作用，只要用硬物打碎「蜘蛛俠」的頭，便會出現糖果和餅乾。除了蛋糕，整個佈置都充滿蜘蛛俠的蹤影，更有真人版蜘蛛俠出現。

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