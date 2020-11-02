家長控訴老師改功課吹毛求疵　英文字母寫出界當錯數學零字唔夠圓

「自信」可從小朋友生活培養，但亦能在生活中扼殺、磨滅。香港的教育制度競爭激烈，小朋友從小已要面對形形色色的面試、考核，但第一名只有一個，如果連平時做功課也不時被老師矯枉過正，小朋友只會為在不斷承受挫敗的教育制度下失去信心，甚至厭惡學習。

家長上傳作業批矯枉過正

開學近2個月時間，不少學校上半年因為疫情而縮減了上學日子，於是今個學年亦加快了腳步，令部分小朋友及家長無所適從。撇除追進度的問題，功課矯枉過正也是每年都會出現的熱話之一，近日就有媽媽上傳一張小朋友在作業上寫「𝒴」被圈錯，要求改正成「y」引來熱烈討論，更有家長以筆順簿的字體反擊怎能算錯。而除了英文字外，數學字如「０」、「１」、「７」都不時會出現小毛病給老師圈錯，令家長質疑人手不是電腦字，小朋友改正時也會不理解自己錯在哪裡。

按圖即睇老師捉錯處：

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英文、數學書寫並無標準

中文字方面，一般老師也會參考《香港小學學習字詞表》作標準去評定小朋友寫書上的字體，有教小朋友英文的Edwin哥哥指，但英文則沒有一個書寫上統一的標準，就上述「𝒴」和「y」的個案去看的話，自己會認為兩者都可接受。

Edwin認為以該功課為例，老師似乎出發點是為小朋友好，想他「寫靚啲」。(網絡截圖)

Edwin引用美國兒科學會的研究指出，小朋友如果能寫出較整齊的字體，在小學階段的閱讀能力和數學能力也會更出色。英文書寫方面，小朋友容易出問題的是形狀接近的「b,d,p,q」家長可重點留意這四個字。Edwin強調，過分的吹毛求疵會令小朋友失去學習動力與信心，但家長亦不應太擔心小朋友「出錯」，很多時老師都是出於想小朋友「寫靚啲」的心態，希望小朋友能從小對書寫建立良好的習慣，因此並非所有老師老是吹毛求疵，家長要自行判斷。

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