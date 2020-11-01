親子教養｜男孩不專心、坐不定　要幾歲才能開竅？｜博士媽媽

經常聽到不少媽媽投訴家中的男孩做事不專心，本來可以10分鐘完成的功課，他要1小時才完成，尤其是中文功課，他會東找東西玩，西找書來看看，總是不會專心做功課。

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經常聽到男孩遲開竅，所以小學階段女孩的成績都比較優異，老人家又說不用擔心，男孩一開竅，便會迎頭趕上來。但是始終等啊等，還是等不到男孩開竅，不少媽媽也因此而感到頭痛。別人家的女孩，又乖巧，又懂事，成績又好，但自己家的男孩，又調皮，又搗蛋，做事愛理不理，很多媽媽亦因此急起來。

其實仔細想想，也不難發現，從小學到初中，似乎班中成績較好，大部份都是女生，但是到了中二中三以後，一直到高中，甚至大學，男生就會追趕上。只是為什麼男生都只會在後期發力？

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原來有科學研究表示，男孩的大腦發育和女孩有所不同，尤其是左腦的發育。左腦是負責語言、文字、數學、推理、邏輯和分析的理性腦。或許大家都會發現男孩子的語言能力早期普遍比女孩子弱，說話時較為A欠缺條理。雖然男孩子大腦發育較為遲一點，但發育時間更長，到青春期後，反而有明顯的優勢。

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那麼家長是否應該靜待家中男孩「開竅」？其實也有一些小貼士可以幫助男孩「開竅」。

1.用直接簡單的句子說話

你唔可以不停玩手機㗎，如果唔係，眼睛會好快壞㗎，跟住又要戴眼鏡，可能好唔方便㗎⋯⋯

與其同男孩子講長篇大論的道理，倒不如跟他們說：

關掉手機！眼睛壞了。

這樣說話，簡單扼要，反而能讓男孩更加容易快速理解你的要求和意思。

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2.多鼓勵提升自信心

在小學階段，部份男孩因為面對着出色的女同學，很容易遇到「信心危機」。尤其是面對着自己不擅長的學科，更是無從入手。這時候，家長更加要多鼓勵男孩，讓他們知道自己不同的優點，協助他們發展長處，慢慢提升他們的自信心。否則，就算他們「開竅」，也因為自信心低落，而未能有所發揮。

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3.多運動提升學習能力

運動不但可以增強孩子的免疫力，促進體能發展，更可以增進孩子的學習力、記憶力和專注力、知覺動作發展，這是因為運動促進腦的血液循環，提升孩子的學習效率。運動促使大腦分泌血清素、正腎上腺素以及腦衍生神經生長因子，這些和我們的記憶力、注意力有關。

不少研究發現，較常從事運動的學前兒童，其學習動機、閱讀表現、學業成就、知覺發展、數學表現及語文表現等，相較不常運動的孩子佳。另外孩子也會在各項運動中學習到許多的動作技巧以及知覺能力，提升動作發展，讓孩子更能與同儕遊戲，促進人際互動發展以及自信心。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun

香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

作者Facebook專頁：博士媽媽

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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