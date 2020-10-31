幼師爭取合理薪酬20年　期望社會尊重資歷專業｜鄧雪堯校長

作為小朋友的第一位老師，在整個教育體系中，幼兒教育佔據一個重要的部分， 我由一九九九年踏入幼稚園工作時，業界已經積極為幼稚園教師爭取合理薪酬，爭取應有的權益，幼師資歷雖已提升，但薪酬與學歷不成正比。 【編按：作者為幼稚園校長鄧雪堯】

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到了二零二零年的今天，傳說中的薪級表依然是遙遙無期…既然參與幼稚園教育計劃的幼稚園和其他資助中小學同樣受政府監管和資助，等於承認幼兒教育與中小學教育同樣重要，那為何中小學教師有薪級表，但幼稚園老師永遠不能看齊……

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當一個從未見過你的小朋友，一星期後願意放開媽媽的手，拖著你的手跟著你走這是法術……

當你走入一班二十幾位小朋友同一時間大哭的課室，仍然可以笑著説故事這是藝術……

當你成功安撫同抱起一位發脾氣發到嘔，再典在地上大叫大嚷的小孩子，這是一種專門的技術……

當你和三十多位小朋友開生日會，照顧三十多人同一時間吃忌廉蛋糕，再同一時間派幾百份禮物這是魔術……

當你終於放完學，見到桌面上一大堆未改的功課簿以及一大堆要完成的文件的時候，你發現自己分身乏術⋯…

當你被世人誤會，以為幼稚園老師每天只是唱唱遊、讀讀故事，悠哉悠哉地又一天的時候⋯…

當你想停下來嘗試解釋一下，驀然回首，赫然發現竟然連辯解的力氣也沒有⋯…

當被要求提高整體幼兒教育質素時，我們咬緊牙關每天拖著疲憊的身軀，用盡最後一口氣一直進修……

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當所有人都認為教幼稚園比教小學中學的老師資歷低，入職的門檻不高的時候，幼兒教育學士已靜悄悄地成為今天新老師入職的最低要求……

當你被要求有學歷、有責任感、有耐性、有愛心、有經驗、有年資，甚至有特殊技能，但對方如果聘請你的話，只會比到最低工資的時候……

當你看到樓下的幼稚園在你回家途中還燈火通明的時候，請記得在這個城市中有一群默默耕耘，不斷為小朋友付出的幼稚園老師……

原來『公平』從來沒有出現在我們的幼稚園當中⋯⋯

請尊重我們的專業！ 「尊重]」由爭取近二十年的薪級表開始！

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