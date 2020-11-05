考試測驗前必吃8種補腦食物　有助孩子增強記憶溫書更入腦

最近又到了中、小學考試的時間，考試除了要有足夠溫習，增強記憶力亦非常重要！英國有研究發現，迷迭香的氣味可以增強記憶力。而為了避免孩子用腦過多，失去戰鬥力，我們根據腦部所需要的營養成分，包括蛋白質、不飽和脂肪酸、卵磷脂和維他命B等，挑選了八種補腦食物，推介給各位爸媽。研究指迷迭香氣味可增強記憶力

按圖即睇8種補腦食物推介：

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英國諾桑比亞大學（Northumbria University）一項研究發現，聞香草植物迷迭香（rosemary）的氣味，確實有增加記憶的效果。研究人員將40名10至11歲小朋友，分在不同房間進行一系列的記憶力測試：一個房間充滿迷迭香精油擴散的香氣，另一個房間則沒有香氣。結果發現，在充滿迷迭香房裏的小朋友，記憶力成績比在沒有香味房裏的小朋友，普遍提高5%至7%。

另外，研究人員對成年人進行同樣的測試，發現結果一樣：在屋內聞到迷迭香的人，比沒聞到迷迭香的人，記憶力測試的成績來得高。雖然迷迭香對成人或小朋友都有影響，但每個人的反應程度不同。負責研究的Mark Moss教授指，當迷迭香香氣中的活性化合物被人類吸入體內，大腦中跟記憶力有連繫的神經傳導物質，會受到氣味的影響，與大腦在吸毒所受的影響作用類似。

另外，其實有8種食物含有大量腦部所需要的營養成分，包括蛋白質、不飽和脂肪酸、卵磷脂和維他命B等，各位爸媽不妨可以讓小孩多吃補腦。

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