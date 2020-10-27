6歲男童出世2個月起患濕疹　醫生拆解成因及7個生活注意細節

濕疹是長久戰，當中的辛酸只有患者自己知。若孩子患有濕疹，家長定必擔憂又痛心！陳太的兒子自出世2個月起便患有濕疹，直言病況嚴重時，「經常抓到腳嘅關節位爛晒，連行路都行唔到！」皮膚科專科醫生陳湧指，濕疹常見於3個月至1歲的小朋友，且大多病情反覆。究竟孩子患有濕疹，家長有什麼注意事項？

關節皮膚損傷 情緒轉差

陳太的兒子今年6歲半，自出世2個月起便患有濕疹。「因為我本身都有濕疹，所以覺得係有遺傳因素。」她憶述，孩子嬰兒時期全身皆有濕疹，「甚至面都有」，直至5歲左右開始減少，最近上小一之後，再度復發。「小朋友會忍唔住成日抓，抓到流血，有傷口又會痛。以前經常抓到腳嘅關節位爛晒，連行路都行唔到，接觸到水、沖涼又會好痛，令小朋友情緒好差，成日因為痕同痛而發脾氣同喊。」

她表示，孩子病發時，通常會為孩子塗藥膏。「由細到大用過無數唔同牌子嘅潤膚膏及有修復成分嘅膏，不斷試邊隻好。以前細個非常嚴重嘅時候，都會去睇醫生，食止痕藥同揸藥膏，亦都有用天然成分嘅產品，不過都係治標唔治本。」

緊記戒口 多陪伴孩子

陳太認為，戒口是應對濕疹的重要一環。「我覺得一定要戒口。通常天氣乾燥或者好潮濕嘅時候特別容易出現濕疹，另外食物敏感都係一個重要原因。以前BB嘅時候，醫生都叫戒奶類製品，冇食又真係好好多。依家都有Keep（持續）住戒口，有時食咗某啲食物之後，嗰晚就會開始痕。」

她續指，求診後醫生均建議戒口、勤保濕，以及多做運動，提升抵抗力。「依家小朋友大咗，其實都冇以前咁嚴重，不過天氣問題同食物敏感就好難完全避免。醫生認為勤保濕，多搽有修復成分嘅潤膚膏係有預防作用。如果有發炎嘅情況，就要盡早用藥和治療，唔好令發炎範圍擴大。另外千祈唔好著緊身衣物，要著棉質衣物，減低衣物同皮膚嘅磨擦就會好好多。」現時她會多陪伴小朋友，分散他的注意力，以正面心情應對濕疹。

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年紀漸長嚴重性隨之下降

皮膚科專科醫生陳湧指，濕疹常見於3個月至1歲的小朋友。一歲以下小朋友的濕疹常見於面部；一歲以上的話，面部之外，也見於關節內側，如手肘、腳肘位，以及頸、耳背。他補充，隨著孩子年紀漸長，病發的嚴重性及次數亦會隨之而下降，惟病況大多反覆。

「可以持續好耐，例如有幾日犀利啲，隔一段時間又有幾日犀利啲。去到比較嚴重嘅例子，會有持續嘅濕疹患處，甚至去到成年都仲有濕疹。」陳醫生表示，濕疹患處會痕癢、甩皮、紅腫、裂開。「抓損咗更可能有傷口，有疼痛、灼熱嘅情況，傷口受感染可能會流水，嚴重發炎更會有水泡。」

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濕疹成因多 家長宜多加留意

陳醫生指，濕疹有不同成因，包括遺傳因素、家族過敏史、皮膚屏障與免疫系統減弱等。「皮膚好似一幅牆，擋住外邊嘅致敏源，唔好咁易入嚟，但如果皮膚屏障差咗，皮膚細胞之間嘅空隙更為明顯，令外來致敏源入侵，身體水分流失 又會令皮膚更乾，裂口更大，令皮膚更容易發作。」

除此之外，免疫系統減弱亦令身體會容易有過敏反應。「外來環境因素，例如塵蟎、貓毛狗毛、空氣污染物，食物如有殼海鮮、奶類，有濕疹嘅人一接觸到，免疫系統反應就會好大，引起發炎、痕癢嘅情況。若家居環境好多毛髮，例如有長毛地毯、貓狗、毛公仔，床單、枕頭袋、窗簾布洗得唔乾淨，容易積到塵蟎，令小朋友發作。」

陳醫生提醒，家長宜多留意孩子皮膚乾燥的情況。「如皮膚摺位、面部，有時先乾燥、甩皮、痕癢，但外觀未必一定咁快有紅疹。如果之後有紅腫現象，就會陸陸續續出現愈來愈明顯嘅病徵。」孩子發作時，宜盡可能保持皮膚油潤，使用不含高致敏防腐劑、香料、色素等的保濕產品；洗澡不要用太熱的水，不要沖太久，宜使用非鹼性沐浴露；亦要注意不要抓或磨擦太多，有傷口的時候，要盡快處理。

「家長可以盡量滋潤皮膚，減少小朋友嘅不適。如果好多裂口，用凍水浸毛巾敷下佢，降低灼熱感，或者幫小朋友擦藥膏、止痕膏，但先諮詢醫生意見，選擇合適藥物。」

治療方式多元化

陳醫生分享，濕疹有不同的治療方法，視乎病情的嚴重性。「如果病情輕微，除咗避免致敏源，患處可用藥膏處理。市面上有類固醇藥膏，或新出嘅非類固醇消炎藥膏。如果有傷口感染，可能需要用到口服抗生素。」

如病情是中度至嚴重，或範圍很大，則可能要選擇全身性治療。「全身性治療會用口服免疫系統抑制劑，降低免疫系統反應，但副作用較多。而家呢個年代愈來愈多人選用生物製劑，兩個星期打一次，針對地壓抑同濕疹有關嘅免疫系統嘅發炎因子，降低濕疹嚴重性，令佢唔好咁容易發作，費用相對較昂貴。」

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